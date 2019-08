Emploi et formation au menu de la «Journée du digital» à Uni Mail

Pour la troisième année, une journée sur les enjeux, les opportunités et les défis liés à la transformation numérique est organisée en Suisse, le 3 septembre. Cette «Journée du digital», aura cette année pour thème «Apprendre tout au long de la vie». À Genève, ce dialogue entre la population, des experts, le secteur privé et les responsables politiques locaux aura lieu dans les bâtiments d'Uni Mail, boulevard du Pont-d'Arve.

Dès 15h des spécialistes seront à la disposition du public sur les stands pour répondre aux questions du public sur les formations au numérique. Entre 16h et 17h, il sera question de l'impact des nouvelles technologies sur notre quotidien, au travers d'une journée d'un jeune homme connecté. Giovanna Di Marzo, directrice du Centre Universitaire d’Informatique de l’Université de Genève, Susanne Emonet, vice-présidente du secteur développement d’entreprise et sécurité IoT, Kudelski et Patricia Solioz Mathys, directrice exécutive Smart City, membre de la Direction générale des SIG, commenteront cette journée d'un hyperconnecté.

En fin d'après-midi, des discussions sur la transformation numérique et l'employabilité seront ouvertes autour de sept tables thématiques. Les discussions dureront 25 minutes et permettront à chaque participant d’aborder trois thématiques différentes (inscription gratuite mais obligatoire). Vers 19h, après une synthèse de l'après-midi, François Abbe-Decarroux, directeur général de la HES-SO Genève, Yves Flückiger, recteur de l’Université de Genève, et Pierre Maudet, Conseiller d'État en charge du Département de l’économie prendront la parole.

En soirée, il sera question du rôle de Genève. «Forte d’une longue tradition humanitaire et lieu d’accueil de nombreuse instances régulatrices internationales, Genève constitue un lieu de rencontre idéal entre technologie et humanité. Alors que nous commémorons cette année les 100 ans de l’Organisation internationale du travail (OIT) et les 70 ans des Conventions de Genève, ce débat sera l’occasion de parler des enjeux globaux de la société numérique ainsi que du rôle de Genève dans la régulation de la transformation numérique et la protection des plus vulnérables face à ces changements majeurs.» (Inscription gratuite mais obligatoire), précise un communiqué de «La Journée du digital». Jean-Yves Art, directeur senior de Microsoft Corporation, Yves Daccord, directeur général du Comité international de la Croix Rouge, Samia Hurst, directrice de l’Institut Ethique, Histoire, Humanités, à l'Unige, Valentin Zellweger, représentant permanent de la Suisse auprès de l’Office des Nations unies participeront à ce panel lié à la création d'une plateforme éthique du monde numérique à Genève. À 20 h 30, le film «The Cleaners : une toile propre, à quel prix ?» sera projeté et un débat aura lieu après.