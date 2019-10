Émotions et déceptions: les gagnants et perdants réagissent

Lisa Mazzone, Les Verts

«Je suis très touchée. Je remercie les Genevois qui m’ont fait confiance. Ce tandem avec Carlo Sommaruga a fonctionné, il porte les préoccupations sociales et environnementales de la population genevoise. Ce signal est très fort. Les mobilisations dans la rue se sont traduites dans les urnes.»

Hugues Hiltpold, PLR

«C’est une déception. Un électorat de droite n’est pas allé voter. Il y a eu une vague Verte qui a détourné vers d’autres formations des électeurs votant habituellement PLR. Et, en plus, des affaires internes au parti ont laissé des traces sur ces résultats.»

Michel Matter, Vert’libéral

«En mai, les Vert’libéraux étaient microscopiques, aujourd’hui je suis élu. En six mois, on a fait le boulot. La transition écologique et le climat se sont imposés dans cette campagne. Les Genevois ont aussi choisi un médecin, concerné par les plus vulnérables de notre société. Nous devons amener l’économie vers l’écologie. C’est une transition énergétique que nous voulons mener sur une génération. Pour ce faire, Genève est très bien placée, elle fera le job!»

Yves Nidegger, UDC

«L’électorat UDC ne change pas d’avis à chaque toussotement de Greta Thunberg, ce sont des gens plutôt stables, attachés à nous depuis longtemps. Il y a une partie conjoncturelle bien sûr, influencée par des modes fugitives. Les Verts sont montés après Fukushima et retombés ensuite.»

Pierre Vanek, Ensemble à Gauche

«Nous sommes revenus au Grand Conseil, après en avoir été absent durant deux législatures. Nos députés y portent des propositions assez radicales en matière écologique, sociale et fiscale. Ce travail a payé aux élections nationales et nous revenons à Berne.»

Carlo Sommaruga, PS

«Nous sommes heureux du résultat excellent obtenu avec Lisa Mazzone, mais il s’agit maintenant de le confirmer au second tour. Nous appelons toutes les forces progressistes et environnementales à nous rejoindre et se mobiliser. L’enjeu est de conserver les sièges de Robert Cramer et Liliane Maury Pasquier. Avec Lisa, nous formons un duo solide et complémentaire qui permet de porter la volonté des Genevoises et des Genevois d’avoir une vision durable pour l’avenir.»