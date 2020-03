Émoi au Grand-Saconnex: l’Entente prend une claque

Les élections municipales au Grand-Saconnex avaient déjà créé la surprise en 2015: le Vert Laurent Jimaja brisait alors le monopole historique de l’Entente sur l’Exécutif. Les résultats de ce week-end sont encore plus surprenants: selon les résultats provisoires du premier tour, l’Entente est éjectée du Conseil administratif (CA)! Le Vert sortant est élu en tête, atteignant la majorité absolue. Le socialiste Michel Pomatto et Sandra Portier, 29 ans, du Groupement apolitique du Grand-Saconnex (GAG), complètent le trio. Mais eux devront confirmer l’essai au second tour.

Le PLR sortant, Bernard Favre, accuse quelque 180 voix de moins que Sandra Portier. Quant au PDC Pierre-Yves Comte, frère du maire sortant Jean-Marc – locomotive de l’Entente en 2015 - il termine cinquième. Les deux candidats UDC se retirent et appellent à voter pour le GAG.

Laurent Jimaja confie être «épuisé mais heureux, surtout pour mon parti, qui récolte ce qu’il sème depuis plusieurs années». Sandra Portier, elle, peine à réaliser. «Je suis vraiment touchée de voir qu’autant de personnes croient en moi.» De l’étonnement aussi du côté de Michel Pomatto, «c’était un idéal irraisonné!»

Comment expliquer ce camouflet infligé à l’Entente? Bertrand Favre avance l’efficacité du ticket Vert-socialiste et l’effet vague verte. Les «affaires» qui ont terni l’image du PLR ont aussi sûrement pesé au moment du vote, selon lui, tout comme la votation sur le déclassement de Pré-du-Stand (ndlr: soutenu par le CA mais refusé par le peuple). Quid de la «situation grave» dans l’administration communale et le «déni» du CA dénoncés par la Cour des comptes? «Je ne suis pas persuadé de son impact. Si c’était un vote sanction, il aurait aussi touché Laurent Jimaja.»

Au Municipal, les Verts deviennent le premier parti, devançant ainsi le PLR, à qui ils raflent deux sièges. Au total, ils gagnent quatre sièges (8 sur 27). PDC et UDC sont amputés d’un siège. Statu quo pour le GAG et les socialistes.