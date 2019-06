Elle était destinée à devenir «sage-femme savante»!

Elles ont fait Genève Épisode 4

Dans le cadre du projet 100Elles, l’association l’Escouade renomme et féminise cent rues genevoises. Découvrez les portraits de dix femmes remarquables réalisés bénévolement par des historiennes de l’Université de Genève.

Née Henriette Joudra à Vitebsk, dans l’Empire russe, en 1855, Henriette Saloz-Joudra est la première femme médecin à avoir ouvert son propre cabinet à Genève.

Fille d’une famille d’aristocrates russo-polonais, elle grandit à Vitbesk et commence sa scolarité à Saint-Pétersbourg. Son oncle Nikolaï Progov (1810-1881) est médecin et soutient l’instruction féminine dans les domaines des sciences et de la médecine. Cependant, les formations médicales russes sont non mixtes et ne délivrent pas le diplôme de médecin aux femmes mais seulement celui de «sage-femme savante». Elle se rend alors en Suisse pour poursuivre ses études.

Compétente et indépendante

À Genève, l’Université est officiellement fondée en 1873 et intègre le principe de mixité dans ses statuts, la Faculté de médecine est donc accessible aux femmes. Henriette Joudra rejoint les bancs de la faculté en 1876 en tant qu’auditrice puis devient officiellement étudiante entre 1877 et 1881. Elle soutient une thèse de doctorat en cardiologie en juin 1883, intitulée «Contribution à l’étude clinique du bruit de galop.»

Quelques mois après avoir reçu son titre de médecin, elle épouse un de ses collègues, Charles Eugène Saloz. Ils ont ensemble deux fils, qui poursuivent la même carrière que leurs parents avec des études de médecine à l’Université de Genève. Les époux Saloz-Joudra s’installent dans le quartier de Rive, à Genève et ils ouvrent leurs cabinets dans le même immeuble, chacun proposant ses propres consultations. Henriette Saloz-Joudra reçoit principalement des femmes et des enfants et assure, parallèlement à la médecine générale, des activités gynécologiques, obstétricales et pédiatriques. Sa clientèle est nombreuse et lui offre une activité pérenne, une aisance financière et la renommée d’une femme active, compétente et indépendante.

Succès mitigé

Son succès ne permet cependant pas de faire évoluer la situation des femmes médecins à Genève. En 1894, Henriette Saloz-Joudra soumet sa candidature pour être admise à la Société médicale de Genève mais elle est refusée. Charles décide alors de ne pas y entrer. Après avoir soigné les Genevois et les Genevoises pendant plus de quarante ans, Henriette Saloz-Joudra cesse de pratiquer en 1926, lorsqu’elle est victime d’un accident et perd la vue. Elle s’éteint deux ans plus tard, en 1928. (TDG)