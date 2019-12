Des élèves allergiques privés des repas du restaurant scolaire

C’est une question de «sécurité alimentaire», assure la direction du Groupement intercommunal pour l’animation parascolaire (GIAP). Au nom du principe de précaution, et du respect des conditions générales, plus aucune dérogation ne sera acceptée concernant «les restrictions alimentaires liées à un risque pour la santé». Ainsi, les enfants qui présentent une allergie aux fruits à coque (arachides, noix pistache etc.) associée à l’usage d’un traitement spécifique comme un stylo auto-injecteur Epipen, devront amener leur propre panier repas pour le déjeuner et le goûter. Ce resserrage des conditions de prise en charge entre en vigueur aujourd’hui.

«Jusqu’à maintenant on appliquait la règle de manière un peu souple, pour rendre service aux parents, explique Nicolas Diserens, directeur du GIAP. Mais après deux incidents ayant entraîné la mise en danger de l’intégrité physique d’un enfant cette année, on a pris la décision de l’appliquer de manière stricte.» Quelque 300 enfants seraient concernés par le panier repas.Pourquoi viser les fruits à coques seulement, et pas d’autres allergènes comme les crustacés? «Car les fruits à coques sont très souvent intégrés à des préparations et deviennent donc invisibles à l’œil nu.»

Un collectif d’une quinzaine de parents fait part de sa surprise dans un courrier d’opposition adressé au GIAP. En effet, la situation allergique des enfants est expliquée dans un document largement partagé (le Plan d’accueil individualisé, ou PAI) qui contient les informations nécessaires pour prévenir les risques de crise, assurer les bons gestes en cas d'urgence. «Ce PAI a été validé par l’infirmier de l’école et par le GIAP, puisque nos enfant mangent au restaurant scolaire depuis la rentrée d’août, voire depuis plusieurs années pour la plupart d’entre eux (...) Nous savons que le risque zéro n’existe pas, mais nous avons toute confiance dans l’encadrement du GIAP pour que nos enfants mangent à l’école en toute sécurité.» La lettre avance aussi que «partager un repas est un moment fort de socialisation qui fait partie de la mission de l’école inclusive», et dénonce donc une «forme de stigmatisation, voire de discrimination» des enfants. Avec un préavis «d’une semaine à peine», les parents s’inquiètent de la «lourde charge» représentée par la préparation d’un pique-nique dans leur organisation quotidienne. Ils demandent la suspension de la décision et une concertation.

«C’est aussi plus compliqué pour le GIAP, défend Nicolas Diserens. Cela implique une prise en charge individuelle pour le stockage et le réchauffage des paniers repas, alors que nous sommes censés délivrer une prestation d’accueil collectif.»

Deux incidents ont eu lieu cette année avec des enfants allergiques, qui vont bien aujourd’hui. Le premier concerne le fils d’Isabelle, scolarisé au Petit-Lancy, et allergique aux cacahuètes. «Un jour ce printemps, j’ai été informé qu’on lui avait donné des antihistaminiques car il se plaignait d’avoir la gorge qui gratte, raconte-t-elle. Mais on m’a assuré que c’était par pure précaution car il n’avait rien mangé d’interdit.» Intriguée, Isabelle demande à consulter le menu, pensant à une éventuelle contamination chez le fournisseur. Et découvre que son fils a consommé du poulet sauce Satay, à base de cacahuètes. Dans la colonne qui indique les allergènes sur le menu, étaient bien indiqués les arachides, dont la cacahuète est le fruit. «Mais l’animateur ne connaissait manifestement pas ce mot, déplore Isabelle. Et le chef de secteur a minimisé l’affaire.»

La fille d’Andreia, 7 ans, scolarisée aux Eaux-Vives, est allergique aux noix de noyer, et n’a jamais connu aucun problème jusqu’en septembre. «Elle mangeait régulièrement de la sauce pesto à l’école sans souci, raconte sa maman. Mais un jour le cuisinier a changé la recette et ajouté des noix, sans l’annoncer. Sa gorge a commencé à gratter et les animateurs, s’ils ont été très rapides et diligents, n’ont pas respecté le protocole décrit dans le PAI. Ils lui ont donné tout de suite une injection alors qu’ils auraient dû commencer par des gouttes. Du coup elle a été transportée à l’hôpital, mais tout s’est bien terminé.» Pourquoi les animateurs ont-ils sauté une étape? «Selon nous, les collaborateurs ont eu les bons réflexes pour préserver la santé des enfants», estime Nicolas Diserens, avouant ne pas avoir personnellement pris connaissance du protocole.Il avance enfin que la liste des allergènes n’est pas systématiquement disponible.