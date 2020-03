L’élection sera tacite à Plan-les-Ouates

Les jeux sont presque faits à Plan-les-Ouates. Sur les huit candidats qui ont brigué une place à l’Exécutif dimanche, seuls trois se représenteront le 5 avril. L’élection sera donc tacite.

Sans surprise, les deux magistrats sortants, le PDC Xavier Magnin et la PLR Fabienne Monbaron, sont arrivés en tête avec respectivement 1532 et 1265 suffrages. La troisième place revient au Vert Mario Rodriguez. La socialiste Nathalie Ruëgger le talonne trente-deux voix derrière.

Arrivent ensuite dans l’ordre, le candidat de la liste Vert’libéraux-Fédéraction, Nicolas Lenoir, le PLR Roberto Righetti, le PDC Philippe Rochetin et enfin le MCG Francisco Valentin. Ces quatre candidats ont d’ores et déjà annoncé leur retrait de la course pour le deuxième tour.

Les deux membres de l’Alternative maintiendront-ils chacun leur candidature? «Nous proposerons qu’une seule personne mais nous ne savons par encore qui, répond Mario Rodriguez, qui espère succéder au Vert sortant, Thierry Durand. La décision sera prise au plus tard lundi soir.» «Nous attendons les résultats définitifs», précise Nathalie Ruëgger.

Les écologistes ont remporté haut la main les élections au Conseil municipal. En passant de 3 à 6 élus, ils deviennent le plus grand parti de l’hémicycle à égalité avec le PDC. «Nous nous attendions à une progression mais pas de cette ampleur», réagit Mario Rodriguez.

Si les démocrates-chrétiens gagnent un siège, ils ne remplissent pas en revanche leur objectif de sept élus. «Face à la vague verte, nous sommes déjà contents de consolider notre assise», observe Xavier Magnin. Parmi les perdants, on trouve les socialistes, le PLR et le MCG. Toutes ces formations perdent un siège.

La liste Vert’libéraux-Fédéraction, elle, atteint le quorum et fait son entrée au Délibératif avec deux élus: Nicolas Lenoir et Laurent Seydoux.