L'écusson du stand de tir de Genève pour un blouson signé Anthony Delon

L’acteur et businessman Anthony Delon, âgé aujourd'hui de 55 ans, a créé une collection de blousons en cuir siglés Swiss Gun Center, le club de tir genevois, rapporte Radio Lac. Le fils d'Alain Delon a ainsi décidé de renouer avec l’une des premières activités: la création et la vente de blousons de cuir. Il était de passage à Genève en janvier et encore il y a quelques jours.

Il y a quelques mois, il a rencontré Michel Bonhomme, le manager du Swiss Gun Center Genève lors d’un dîner à Paris. C'est là qu'est née l’idée d’une collection limitée de modèles griffés arborant l’écusson, qui sont désormais en vente à partir de 1300 francs. En marge de cette collaboration, Anthony Delon envisage de commercialiser ses blousons dans un autre point de vente suisse.

Si son père, l’acteur Alain Delon, entretient un lien étroit avec Genève, où il possède une résidence, et la Suisse, Anthony Delon ne fait référence qu'à un projet professionnel quand on lui parle de Genève. «Cela aurait pu être à Paris ou à Munich, cela aurait la même chose pour moi», a-t-il expliqué à Philippe Verdier de Radio Lac.