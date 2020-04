L’écrivain Florian Eglin ravive des peurs primales

De Florian Eglin, on connaît la trilogie au héros déjanté et amoral, Solal Aronowicz, ou encore «Ciao Connard», qui a marqué les esprits à sa sortie en 2016. L’écrivain genevois rédige cette fois un récit «différent, écrit différemment», selon ses mots, où le lecteur se trouve aux prises avec des terreurs qu’il croyait oubliées depuis l’enfance.

«Représailles» devait être mis en vente maintenant, la pandémie en a décidé autrement. Pour faire patienter les fétichistes d’Eglin, la «Tribune» publie un feuilleton tous les samedis, dès le 4 avril, composé sur mesure par le romancier qui, dans cet exercice, colle au plus près à l’actualité genevoise. Entretien.

Le confinement favorise-t-il chez vous l’écriture?

Non. Il rend les choses plus compliquées. J’avais, avant, des journées bien rythmées: j’écrivais le matin avant d’enseigner au cycle d’orientation. Aujourd’hui, avec l’école en ligne et l’école à la maison, difficile de compartimenter.

Cette épidémie est-elle une matière qui vous inspire?

Sans spoiler le feuilleton que j’écris pour la «Tribune», je dirais que le coronavirus l’a contaminé! Pour un roman, ce serait plutôt l’impact de l’épidémie au niveau politique et social qui m'intéresserait. J’aime bien l’idée d’un récit de «l’après».

La pandémie retarde la sortie en librairies de votre roman, «Représailles». Quelles conséquences pour vous et les éditions La Baconnière?

Conséquences, il y aura, mais lesquelles? «Représailles» (ndlr, lire ci-dessous) devait sortir le 20 mars. Mon éditrice Laurence Gudin a retenu in extremis sa mise en vente; les 3000 exemplaires – trois fois plus que d’habitude – sont encore chez le distributeur. S’il est publié en mai, cela ne changera pas grand chose; si la situation se prolonge, il va y avoir avalanche de bouquins qui sortiront en même temps. Cela me fait mal au coeur, car c’est un livre très important pour moi. En même temps, je suis enseignant donc l’impact financier, ce n’est pas moi qui vais l'essuyer.

Votre univers romanesque est habité de monstres terrifiants. Pourtant, dans une interview à la «Tribune» en 2016, vous disiez: «Dans la vie, on passe souvent à côté de la véritable violence. Notre société occidentale est assise sur des ossements humains.» Des exemples?

Il y a la violence de l’Histoire, qui est évidente. Et pour moi, il y a une grande brutalité dans les relations sociales. Les rapports hiérarchiques de tous les jours sont empreints de pression et de manipulation qui ne disent pas leur nom. Les choix économiques effectués en ce moment par exemple sont extrêmement violents: fermer des commerces qui ne rouvriront peut-être jamais aura un impact énorme sur beaucoup de gens.

L'encre exerce sur vous une fascination, visible sur votre corps tatoué, que vous transmettez à Tom, le héros de «Représailles». Pourquoi écrire dans sa chair?

Il y a une dimension esthétique. Un tatouage bien fait, c’est extrêmement beau. Tom y voit en plus quelque chose de sacré: sont inscrits sur son corps des débuts de récits qui comptent beaucoup pour lui. Pour ma part, je ne me suis jamais fait tatouer du texte, je n’ai que des motifs japonais, car les lettres vieillissent souvent mal.

Les textes imprimés sur la peau de Tom Gonthier, c’est l’univers intime de Florian Eglin. Et un super-héros de légende, Wolverine.

À la base j’avais choisi un autre personnage d’épopée, l’Irlandais Cûchulainn. Il est doué d’une force démentielle quand il est en colère et capable de folie guerrière; son corps se retourne complètement. Cette référence me convenait car c’est de la mythologie, mais j’ai préféré en trouver une moins pointue et choisi un héros de Marvel Comics qui parle à tout le monde. Wolverines à la base est aussi un être bestial et ultraviolent, c'est ce que je voulais.

L’encre, c’est l’écriture. Vous mettez votre personnage devant un choix: écrire ou vivre avec les siens. Pourquoi tant de cruauté?

(Rires) Je ne sais pas comment font les autres écrivains, mais allier travail, vie de famille et écriture n’est pas simple. Écrire, ça prend beaucoup de temps et d’espace, mental et émotionnel. Quand j’ai écrit «Représailles», je n’étais pas aussi disponible pour les miens que j’aurais dû.

Dans le roman, ça va plus loin. Tom lorsqu'il écrit se fait happer par un autre monde. Pas Florian?

J’ai forcé le trait. Je voulais en faire un medium entre deux mondes. Il est en effet mené par quelque chose qui le dépasse lorsqu’il écrit. Ca le rend fragile malgré sa grande force physique. L’écriture dans ce roman a plus d’importance que ce qui est écrit. L’histoire racontée est très classique, hormis peut-être l'importance qu’y tiennent les femmes.

Et hormis le fait que ce soit un conte, ce qu’écrivent rarement les romanciers aujourd’hui.

Pour être franc, j’ai piégé un chouïa le lecteur en commençant le roman comme un thriller. Je veux effectivement l’entraîner ailleurs. Ce qui m’intéresse, c’est le récit médiéval, les figures mythologiques, les épopées et les sagas de cette héroïc fantasy qui est le parent pauvre de la littérature. Je trouve amusant d’introduire ces éléments dans un récit qui n’appartient pas à ce genre.

Les livres qui comptent pour votre héros disent beaucoup du monde intérieur dans lequel Florian Eglin le fait vivre: «Le Chat Botté» ou «L’Ogre» de Chessex.

Le livre est pour moi – et dans le roman aussi – un totem, un talisman, ou un doudou pour employer un terme d’enfant. Je tiens beaucoup à mes livres, ceux que je mets entre les mains de Tom, je les ai tous lus. Ils l’accompagnent, l’entourent.

Il transporte avec lui Jim Harrison: «Son style, c’était ce que Tom visait. Chaque mot à sa place. Chaque phrase qui pourrait être le début d’un roman.» Votre style à vous s’est considérablement allégé. Vous avez élagué. Pourquoi?

J’ai commencé «Représailles» en été 2016 et je voulais écrire un livre différent, différemment. J’ai travaillé sur des phrases très courtes, j’ai même parfois compté les mots et fait un gros boulot de taille et de découpe. J’avais envie d’un roman plus facile d’accès que les Solal Aronowicz. A cette époque je ne me souciais que de l’écriture, pas de la réception. Avec «Représailles» je voulais un rythme entraînant qui donne envie d'avancer. Un livre sexy, quoi!

Les récits de courses-poursuites en voiture tiennent une grande place dans le roman. On a l’impression de voir en lice des chevaux de tournois ou d’assister aux chevauchées démentes d’une armée des ombres...

Il y a beaucoup de voitures dans ce récit, c'est vrai. Je me suis dit que si je les décrivais avec une grande précision, cela ancrerait l'histoire dans quelque chose de très contemporain. La même chose pour les armes. Il y a un côté Michael Mann dans ce livre que j’aime bien!

Dans «Représailles», l’amour maternel prime tout.

Oui. Cela nous dépasse tous. Il y a l’instinct de survie, mais plus fort encore, celui de protéger ses enfants. Et dans le roman, le silence qui tait les crimes est justifié par cette phrase: «C’est de la mauvaise graine, mais c’est la mienne!»

Il y a trois femmes dans le récit. Vous en faites des déesses.

Oui, elles ont un comportement de femmes épiques, de femmes des textes anciens. La vengeance d’Adèle est brutale, c’est vrai. En même temps, on lui a fait du mal, elle ne va pas aller chez le psy: elle se venge, c’est tout! Avec ce qu’on entend aujourd’hui sur ce que les hommes ont fait subir aux femmes en toute impunité, Adèle exprime un ras-le-bol: c’est bon, ça suffit!

L’amour d’une femme, les enfants sont le versant solaire de vos personnages masculins, de l’écrivain, aux prises avec leur férocité et leur bestialité sexuelle. L’écriture est-elle une planche de salut?

Elle tient la tête de Tom hors de l’eau… puisqu’il ne peut pas sortir de l’eau. Impossible pour lui de cesser d'écrire. Pour moi aussi, toutes proportions gardées, c’est le cas. Si, pour une raison ou une autre, je devais m’arrêter d’écrire, ce serait terrible. Cela fait partie de mon fonctionnement physique et mental. L’écriture est pour Tom son centre, son équilibre. On ne sait pas ce qu’il lui est arrivé, il ne s’en souvient plus, mais il fait avec. Il a choisi de juguler ça, et par l’écriture, et par la pratique des sports de combat.