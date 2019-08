Ecoliers et aînés aiment goûter ensemble

Vernier songe à ouvrir ses cuisines scolaires aux aînés: nous évoquions cette idée dans nos colonnes en avril 2017. Intitulée «Pépé vient dîner», une motion Verte vantait alors la possibilité de tisser des liens de proximité intergénérationnels. Un projet qui avait été bien accueilli par le Conseil municipal verniolan… bien que des inquiétudes sécuritaires aient été soulevées par le MCG.

L’initiative s’inspirait du petit village français de Bioule (Tarn-et-Garonne) qui, depuis quelques années, a lancé de tels repas mixtes. «Dresser des ponts entre les générations fait partie de bien des programmes politiques, mais cette intention reste souvent délicate à mettre en œuvre», notait le rapporteur verniolan Olivier Perroux.

Visiblement à juste titre: deux ans plus tard, fini l’ambition de repas en commun aux cuisines scolaires, qui ne laissent guère de temps aux échanges, place à un partage de goûters. «Les repas de midi sont très minutés», note le conseiller administratif Vert Yvan Rochat, qui n’en est pas moins satisfait de la solution qui a pu être trouvée: «Le Service de l’école et des locations a pris les choses en mains avec le parascolaire. En partenariat avec l’équipe de la cohésion sociale, on a constaté qu’il était plus confortable de prévoir des rencontres entre 16 et 18 heures.»

Aussitôt dit, aussitôt fait, une expérience pilote a été lancée et les premiers goûters organisés. Avec succès, rapporte Yvan Rochat: «En allant à la rencontre d’enfants, les aînés peuvent briser un certain isolement social. Quant aux plus jeunes, ils trouvent souvent ces contacts auprès de personnes du quartier, ayant une expérience de vie à partager, très enrichissants.» Séduit par ces débuts, le Groupement intercommunal pour l’animation parascolaire (GIAP) est prêt à pérenniser l’initiative. «Je suis vraiment très content que cette motion ait pris», conclut le magistrat Vert, qui partagera cette réussite avec le parlement verniolan, le 3 septembre.