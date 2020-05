Écoles, transports, entreprises, ce qui va changer

«Nous devons trouver l’équilibre entre les enjeux sanitaires et le retour prudent à la vie, a expliqué jeudi Antonio Hodgers, président du Conseil d’État. Même si la courbe épidémique est sous contrôle, il faut rester vigilant, car la réouverture partielle des activités relancera inévitablement la propagation du virus.» Les spécialistes ne le cachent pas: il faudra apprendre à vivre avec le coronavirus, des mois, peut-être des années. Alors Genève s’organise. «L’activité reprend, mais de manière encadrée», insiste Antonio Hodgers. Des plans de protection sont mis en place selon les spécificités des métiers déconfinés.

L’école

À partir du 11 mai, certains élèves auront droit à leur grasse matinée et d’autres pas. Le concept de reprise de l’école présenté par le Conseil d’État repose sur un mi-temps. Afin de limiter les flux de personnes, les classes seront scindées en groupes du matin et de l’après-midi. La présence sera obligatoire. Un protocole sanitaire a été validé par le médecin cantonal. Il ne préconise pas le port du masque – «Il peut être problématique si mal mis ou mal enlevé», a rappelé la conseillère d’État chargée de l’Instruction publique – ni de distance sociale entre les élèves.

Les adultes devront en revanche maintenir 2 mètres d’écart entre eux et avec les jeunes. «Cela ne veut pas dire que l’enseignant ne pourra pas faire le tour de la classe», relativise Anne Emery-Torracinta. L’hygiène des mains reste la mesure de protection la plus importante. Les portes seront laissées ouvertes pour éviter la manipulation des poignées. La désinfection des locaux sera renforcée.

Au primaire, le retour en classe est prévu à 50% pendant deux semaines. «Jusqu’au 25 mai, si tout va bien.» Un demi-groupe viendra le matin, l’autre l’après-midi, sauf le mercredi. Le service d’accueil minimum reste en place jusqu’à la reprise totale. L’accueil au parascolaire est assuré à midi pour les élèves qui viennent le matin et dès 16h pour ceux qui viennent l’après-midi.

Il n’y aura pas de récréation simultanée pour l’ensemble des classes, mais par tournus. Les cours qui ont lieu en dehors de la classe sont suspendus (éducation physique, musique, rythmique, salle de jeux, activités créatrices et manuelles). La première semaine de retour à l’école sera consacrée, avant l’introduction de nouvelles connaissances, à une reprise du contact et à la mise en place des bonnes pratiques.

Au cycle d’orientation, la reprise se fera également à mi-temps, mais durant quatre semaines (jusqu’au 8 juin), et selon un schéma d’alternance qui permet de maintenir la grille horaire des cours: une semaine le matin, la suivante l’après-midi. Ce fonctionnement permet d’assurer que sur la quinzaine, les deux groupes auront suivi les mêmes enseignements. Ainsi l’effectif maximal dans les classes sera de sept à douze élèves, selon les niveaux. Et de 300 à 400 par établissement et par demi-journée. Les élèves resteront dans leur salle, ce sera aux enseignants de se déplacer de l’une à l’autre.

Concernant l’enseignement spécialisé, étant donné la taille réduite des groupes, il pourra reprendre normalement dès le 11 mai.

Au secondaire II, la reprise de l’enseignement présentiel est prévue le 8juin, mais pour les élèves les plus fragiles, à risque de décrochage, des cours réunissant maximum cinq personnes pourront avoir lieu dès le 11 mai.

Les enseignants et les élèves vulnérables (ou dont un proche est vulnérable) ne sont pas concernés par un retour physique à l’école. Les premiers géreront l’enseignement à distance des seconds en restant à domicile. «Il faut regarder cela avec le médecin traitant», encourage Anne Emery-Torracinta.

Les transports

Le déconfinement doit s’accompagner d’une relance de la mobilité. Une gageure! Serge Dal Busco a listé jeudi les écueils: les TPG devraient être en bonne partie au rendez-vous le 11 mai, mais ce sera plus difficile pour le Léman Express, les opérateurs ayant été affectés par l’épidémie. Se posent aussi la question des contrôles douaniers (le Canton plaide pour un assouplissement des contrôles auprès de Berne et Paris, ainsi que la réouverture de la Voie verte) et celle des restrictions sanitaires à bord des transports publics.

Ceux-ci, selon l’Office cantonal des transports, ne pourront prendre en charge que 40% de l’affluence normale. On estime qu’un petit tiers des 186'000 déplacements que connaît le canton en temps normal le matin en heure de pointe sera compromis.

Que faire? Le conseiller d’État table d’une part sur le télétravail pour réduire les besoins de mobilité et lisser les heures de pointe: les privés seront approchés et l’administration fera sa part. L’autre voie, choisie par de nombreuses villes (Paris, Berlin, Milan…), est de miser sur la mobilité douce, ni polluante ni vorace en espace, mais qui nécessitera davantage de place pour assurer 20'000 déplacements en plus.

Les associations intéressées venaient d’ailleurs d’adresser une lettre ouverte en ce sens au conseiller d’État, lequel jure toutefois s’être décidé en toute indépendance. Son projet d’axes cyclables continus au centre-ville (reliant Cornavin, d’une part, aux Eaux-Vives et, de l’autre, à Uni Mail puis à l’Hôpital) se réalisera «en quelques semaines», avec des balises provisoires et réversibles. On évoque aussi la rive droite de la rade et un axe Rive-Malagnou. Au détriment du trafic motorisé? En effet, confirme l’élu, qui se défend «de profiter de la situation pour imposer une vision politique empreinte d’idéologie. C’est un grand pragmatisme qui nous anime.»

De quoi satisfaire les signataires de la lettre ouverte? «Cela va dans notre sens, mais cela nous semble bien timide, les trajets annoncés ne couvrent pas une grande surface, réagit Thibault Schneeberger, cosecrétaire d’actif-trafiC, une des associations signataires. On attend de voir sur pièces et vérifier notamment comment le provisoire et le réversible se matérialisent sur le terrain.»

Le TCS se dit ouvert. «Nous encourageons déjà nos membres à utiliser le vélo plutôt que la voiture s’ils le peuvent, réagit Yves Gerber, directeur. Cette période est l’occasion de tester des nouveautés. Mais attention: Genève ne dispose pas des larges boulevards qu’on trouve ailleurs.»

Quant au port du masque, comment sera-t-il géré sur les lignes transfrontalières, abondantes à Genève, alors qu’il sera obligatoire en France, mais en Suisse seulement conseillé en cas de forte fréquentation? Président du Conseil d’État, Antonio Hodgers répond par une boutade: «Fortement recommandé est la façon suisse de dire obligatoire.»

Les entreprises

Il y a quelques semaines, sous l’égide du Département de l’économie, l’Asloca, la Chambre genevoise immobilière et les régies se mettaient d’accord pour partager partiellement ou totalement, entre l’État et les bailleurs, le loyer de certains locaux commerciaux, afin d’éviter la faillite de leurs locataires. La mesure, limitée aux baux ne dépassant pas les 3500 francs par mois, vient d’être reconduite pour mai. Deux mille demandes avaient été enregistrées jusqu’ici. Jeudi, le Conseil d’État a annoncé par la voix de Pierre Maudet l’avoir étendue aux baux allant jusqu’à 7000 francs par mois, charges non comprises.

Cliquez sur l'image pour l'agrandir. Infographie: Gilles Laplace

Elle concerne les établissements habituellement ouverts au public mais devant rester fermés au-delà du 27 avril 2020. Dans ce cas, le locataire s’engage à payer le mois d’avril, l’État verse au bailleur le loyer du mois de mai et le bailleur prend en charge le mois de juin. Enfin, pour les baux commerciaux supérieurs à 7000 francs mais n’excédant pas 10'000 francs (hors charges), une aide est possible aux mêmes conditions. Elle reste toutefois plafonnée à 7000 francs.

Renseignements: innovation.ge.ch