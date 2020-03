Toutes les écoles fermées jusqu'à début avril: «C'est surréaliste!»

La mesure est drastique. Pour limiter la propagation du Coronavirus, le Conseil fédéral a annoncé ce vendredi après-midi la fermeture de toutes les écoles jusqu'à début avril. A la sortie des classes des écoles primaires Carl-Vogt et du Mail à Plainpalais, beaucoup de parents peinent à réaliser la situation.

«C'est surréaliste, j'ai de la peine à me rendre compte, réagit Julia, maman de Tom, 4 ans. Je ne sais pas encore comment nous allons nous organiser, nous n'avons pas de famille ici. Je travaille dans une école de langue, je pense qu'elle va fermer ses portes aussi et mon mari pourra peut-être travailler à distance.» Marine a pour sa part opté pour le télétravail depuis plusieurs jours déjà: «Mais cela risque d'être plus compliqué avec un enfant de 5 ans dans les pattes.» De son côté, Marie, elle, n'a pas le choix de se rendre au travail: «Je suis sage-femme à l'Hôpital et on nous a demandé d'annuler nos vacances jusqu'en avril.» Craint-elle de se retrouver sans solution de garde pour ses enfants? «Je ne me fais pas plus de souci que cela, il y a une grande solidarité entre les parents, ça va aller», confie la jeune femme.

Pour beaucoup de parents sondés, la situation n'est encore pas très claire. «Je n'ai pas vraiment compris s'il y aurait une solution proposée lundi aux parents qui ne peuvent pas garder leurs enfants chez eux», note Michel, papa de deux filles de 10 et 7 ans. «Un document avec l'adresse d'un site Internet a été transmis aux enfants mais nous n'en savons pas plus pour l'instant, c'est le grand flou», ajoute Marie-Thérèse Dethurens, grand-maman de Paul, 5 ans.

Enseignante au cycle d'orientation et maman de trois enfants, Francesca s'inquiète pour le programme scolaire: «Si l'école reste fermée un mois ou un mois et demi, comment les enseignants pourront-ils valider l'année? C'est bizarre comme situation.»

Et les enfants dans tout cela, sont-ils contents de ce congé forcé? «Oui et non. J'aime bien l'école», répond, mitigée, Alix, élève à l'école du Mail. Sa maman, Laetitia, ajoute: «On a entendu un grand cri de joie dans l'école quand ils ont annoncé la nouvelle. Mais j'ai aussi vu un enfant qui pleurait car cette situation le rend anxieux.» «Sur le moment, on est content d'apprendre qu'on ne va plus aller à l'école pendant quelques temps, mais après, je serai triste de ne plus voir mes copains», résume le petit Samuel.

«Evidemment on s'y attendait mais c'est allé vite!» réagit Julien Nicolet, membre du bureau de la Fédération des associations des maîtres du Cycle d’orientation (FAMCO). Et en même temps ça nous a paru une éternité. C'est une situation de crise, on ne peut pas faire autrement qu'être solidaires et de bonne volonté.» Une attitude adoptée depuis plusieurs semaines déjà selon lui, les enseignants ayant servi de «bouclier humain» pour protéger les grands parents, «on l'a fait volontiers». Plusieurs problèmes se posent dans l'immédiat, entre « les enseignants qui ont eux-mêmes des enfants, l'équipement informatique des élèves et leur bonne volonté à suivre des cours en ligne alors qu'on n'aura aucun moyen de coercition. C'est de l'improvisation, on va faire les choses au mieux». L'occasion pour Julien Nicolet de rappeler le système d'école en ligne utilisé actuellement est géré par Google, «ce que l'on trouve très problématique, car aucune donnée personnelle, comme des évaluations, ne doit passer par là.»

Au niveau de l'école primaire, Francesca Marchesini, présidente de la Société pédagogique genevoise, estime avoir trop peu d'informations concrètes pour se prononcer. «Bien sûr c'est une mesure raisonnable, approuve-t-elle. Il y avait en ce sens une forte demande des parents. Et en même temps avec ce service minimum, il a été décidé de fermer les écoles, mais pas trop.»

Du côté des parents, la Fédération des associations de parents d'élèves de l'enseignement obligatoire (FAPEO) appelle dans un communiqué «ses membres à travailler de pair avec les autorités communales et scolaires afin de proposer un service de mise en relation pour les familles qui auraient besoin d’un mode de garde et celles qui peuvent s’organiser pour garder les enfants à la maison. Ainsi, si chaque famille qui a la possibilité de garder ses enfants se propose de garder un.e petit.e copain.ine de classe, cela soulagera d’autres familles moins favorisées.» Jointe par téléphone, Anne Thorel Ruegsegger, secrétaire générale, commente que «chacun doit un peu retomber sur ses pieds. Dans les communes de moyenne importance les gens se côtoient plus et la solidarité peut marcher. »