Écoles genevoises: ce sera le matin ou l'après-midi

Certains auront droit à leur grasse matinée et d'autres pas. Le concept de reprise de l'école le 11 mai présenté par le Conseil d'État genevois jeudi repose sur un déploiement échelonné. Afin de limiter les flux de personnes, les effectifs seront réduits au quotidien grâce à la scission de classes en groupes du matin et de l'après-midi, et à une reprise progressive. La présence sera obligatoire (à l'exception des personnes vulnérables, lire-ci dessous).

Un protocole sanitaire a été validé par le médecin cantonal. Il ne préconise pas le port du masque – «il peut être problématique si mal mis ou mal enlevé», a rappelé la conseillère d'État en charge de l'Instruction publique – ni de distance sociale entre les élèves. Les adultes devront en revanche maintenir deux mètres d'écart entre eux et avec les jeunes. «Cela ne veut pas dire que l'enseignant ne pourra pas faire le tour de la classe», relativise Anne Emery Torracinta. L'hygiène des mains reste la mesure de protection la plus importante, les écoles devront disposer de lavabos et de savon en suffisance, et à défaut de solution hydroalcoolique. Les portes seront laissées ouvertes pour éviter la manipulation des poignées. La désinfection des locaux sera renforcée.

Le tout est conforme aux principes de base émis par la Confédération pour élaborer les plans de protection scolaire. Les mesures sont, «à quelques petites variations près», communes à tous les cantons romands.

«Rien ne remplace l'enseignement en présentiel», a insisté la magistrate socialiste. Elle a rappelé que les enfants sont peu porteurs et peu vecteurs du virus.

École primaire

Le retour en classe est prévu à 50% pendant deux semaines. «Jusqu'au 25 mai, si tout va bien.» Un demi-groupe viendra le matin, l'autre l’après-midi, sauf le mercredi. Le service d'accueil minimum reste en place jusqu'à la reprise totale.

L'accueil au parascolaire dépendra de la présence en classe: la pause de midi est assurée pour les élèves qui viennent le matin, et dès 16h pour ceux qui viennent l'après-midi.

Il n'y aura pas de récréation simultanée pour l'ensemble des classes, mais par tournus. Les cours qui ont lieu en dehors de la classe sont suspendus (éducation physique, musique, rythmique, salle de jeux, activités créatrices et manuelles). La première semaine de retour à l'école sera consacrée, avant l'introduction de nouvelles connaissances, à une reprise du contact et à la mise en place des bonnes pratiques.

Cycle d'orientation

Là aussi, la reprise se fera également à mi-temps, mais durant quatre semaines (jusqu'au 8 juin), et selon un schéma d'alternance qui permet de maintenir la grille horaire des cours: une semaine le matin, la suivante l'après-midi. Ce fonctionnement permet d'assurer que sur la quinzaine, les deux groupes auront suivi les mêmes enseignements. Ainsi l'effectif maximal dans les classes sera de sept à douze élèves selon les niveaux. Et de 300 à 400 élèves par établissement et par demi-journée.

Les élèves resteront dans leur salle, ce sera aux enseignants de se déplacer de l'une à l'autre. Il n'y aura pas de pause en simultané pour tous, un tournus se fera entre intérieur et extérieur.

Membre du bureau de la Fédération des associations des maîtres du Cycle d’orientation (FAMCO), Julien Nicolet estime qu'aucune de ces mesures ne semble radicalement incompatible avec l'enseignement. «On se pose des questions très pratiques: si on ne peut être plus de 5 ou 8 en salle des maîtres, alors où va-t-on? S'il y a rupture de stock de savon, doit-on arrêter d'enseigner? Les documents fournis soulèvent presque autant de questions qu'ils ne donnent de réponses. Et alors que le problème de contagion semble surtout concerner les adultes, convoquer 100 % des enseignants dès le premier matin, c'est un peu étonnant. Mais nous ne sommes pas dans une posture de refus.»

Enseignement spécialisé

Étant donné la taille réduite des groupes, ces enseignements pourront reprendre normalement dès le 11 mai.

Enseignement secondaire II et formation professionnelle

La reprise de l'enseignement présentiel est prévue le 8 juin, mais pour les élèves les plus fragiles, à risque de décrochage, des cours réunissant maximum cinq personnes pourront avoir lieu dès le 11 mai.

Personnes vulnérables

Les enseignants et les élèves vulnérables (ou dont un proche est vulnérable) ne sont pas concernés par un retour physique à l'école. Les premiers géreront l'enseignement à distance des seconds en restant à domicile. «Il faut regarder cela avec le médecin traitant», encourage Anne Emery-Torracinta.

Selon une étude française sur les contacts sociaux dans les écoles, relayée par Le Temps, «diviser par deux le nombre d'élèves dans les classes contribue à diminuer les transmissions par quatre».

La Fédération des associations de parents d'élèves du post-obligatoire demande à qu'une session de rattrapage soit proposée non seulement aux élèves en année certifiante en échec au premier semestre, mais aussi aux élèves de 1ère, 2e et 3e année dans la même situation. Il n'y a «pas de raison» de le prévoir selon Anne Emery-Torracinta. «Pour ceux qui ne sont pas promus, ce sont les conseils des maîtres qui préavisent si l’élève doit passer ou pas, sur la base des résultats et du pronostic de réussite, d'évaluation non notées. C’est beaucoup mieux qu’une session d'examens compliquée à organiser.»