L’école à la maison: où en sont les élèves

L’école numérique n’a plus rien du fantasme depuis le lundi 16 mars. Expérimentée par le plus grand nombre depuis une dizaine de jours par la force des choses (17 800 classes virtuelles se sont développées au secondaire), elle se met en place sans trop de heurts. C’est donc un bilan positif qu’en a tiré le Département de l’Instruction publique lors d’un point de situation vendredi. Alors que des parents découvrent que leur progéniture est «bombardée de devoirs» dès le premier jour, et que d’autres s’inquiètent qu’elle n’ait au contraire que «très peu de choses à faire» plusieurs jours durant, la conseillère d’Etat Anne Emery Torracinta a tenu à poser un cadre en établissant des temps maximaux de travail par jour selon les âges: 1 à 2h pour les 1P à 4P; 1h30 à 2h30 pour les 5P à 8P; entre 2h30 et 3h20 pour le Cycle d’orientation. Les durées pour le secondaire II sont plus flexibles mais ne doivent pas dépasser la grille horaire habituelle.

Un point rassurant concernant la fracture numérique: la magistrate a aussi annoncé que du matériel informatique sera prêté à ceux qui en font la demande. «En aucun cas les élèves ne seront prétérités, il y aura des solutions pour tout le monde», assure-t-elle, en maintenant l’objectif que les étudiants en classes terminales obtiennent leur certification. Par ailleurs, les autorités déclarent que les épreuves cantonales prévues en mai pour les 4P et 8P sont supprimées, ainsi que les tests d’aptitudes fondamentales du cycle et du secondaire II qui devaient avoir lieu courant mars.

Qu’en est-il réellement de cet enseignement à distance que chacun apprivoise? La Tribune de Genève a recueilli de nombreux témoignages.

«On réinvente notre métier»

Les plateformes utilisées par les membres du Département de l’Instruction publique sont diverses, de Google Classroom à Educanet (minoritaire) en passant par Graast, un système développé par l’EPFL. Pour cette enseignante en primaire d’un établissement de la rive gauche, Graast donne satisfaction. «La plateforme est facile d’accès, au début j’avais un peu peur, je n’avais jamais utilisé une plateforme comme ça. En fait c’est très simple, très intuitif. Et les parents ont l’air contents aussi. Jamais de ma vie ne j’aurais imaginé pouvoir faire de l’enseignement à distance. On réinvente notre métier.»

Le mot d’ordre: la consolidation. Il s’agit de répéter, renforcer les acquis, sans introduire de nouvelles notions. «Que tout le monde se rassure, il n’est pas question d’avancer dans le programme», répète Anne Emery Torracinta. «On prend le temps de réfléchir aux activités qu’on propose, reprend la maîtresse. On essaie de pas proposer que des choses à imprimer, qui nécessitent du papier et un crayon. On essaie de donner des activités où les enfants n’ont pas besoin de matériel, en fournissant de petites vidéos.» Car c’est là que le bât blesse: tous les foyers ne sont pas équipés de la même façon. Ainsi, des documents sont parfois envoyés par la Poste ou distribués en mains propres aux parents qui se déplacent. «On ne doit pas se contenter d’envoyer des fiches à imprimer, car beaucoup de familles ne sont pas dotées d’une imprimante, relève Francesca Marchesini, présidente de la Société pédagogique genevoise, le syndicat des enseignants du primaire.. Et quand bien même, on n’est pas sûrs qu’elles puissent se fournir en cartouches. Il faut donc varier les modalités, sans non plus tout faire sur l’écran car les parents ont besoin de l’ordinateur pour télétravailler. »

Francesca Marchesini voit les efforts consentis jusqu’à présent d’un bon oeil. «Je suis assez optimiste par rapport à ce qui se passe, les enseignants ont pris les choses en main sans hésiter, sans attendre de consignes. On a observé un élan important se créer tout seul.» Elle salue les initiatives créatives, comme des défis de yoga, ou des jeux de société pour réviser la conjugaison.

Pour les niveaux supérieurs, au cycle d’orientation, son homologue Julien Nicolet estime qu’il n’y a pas non plus lieu de parler de chaos. «Les choses se régulent. Le DIP avait des ambitions énormes au départ, il y avait comme une peur que les enfants soient en vacances donc les premiers messages étaient un peu stakhanovistes. Le vrai problème, c’est les élèves qui manquent d’autonomie, de motivation, des moyens techniques. Ceux-là, on n’arrive pas à les atteindre, ils sont dans un angle mort. On n’en est pas encore au stade où on fait le point sur les élèves qui sont quasi injoignables.»

«On verra à la reprise!»

Les enjeux sont plus grands pour les 8 P qui transitent vers le Cycle, et pour les classes certifiantes. À Claparède, Valérie* craint pour sa maturité.«Certains profs sont un peu vieux et viennent de découvrir comment on envoie un email, ils en sont là, soupire-t-elle. Pour certaines matières commes les mathématiques, le matériel en ligne, ce n’est vraiment pas la même chose qu’un cours en face à face, je ne comprends pas tout… Le pire c’est mon prof de philosophie, il nous a envoyé un petit texte qu’on peut lire en cinq minutes et nous a dit que pour le reste, on verrait à la reprise!»

Côté parents, Pascal Pupet, le président de la Fédération des associations de parents d'élèves du post-obligatoire, constate aussi une montée en puissance très variable selon les établissements et les individus. «Dans ces circonstances exceptionnelles, nous devons tous tirer à la même corde et faire confiance au DIP pour assurer une convergence des bonnes pratiques.Entre l’élève qui a son propre ordinateur et sa chambre individuelle et celui qui doit en partager un avec d’autres membres de la famille dans un espace restreint, il y a parfois un monde». Il espère que cette crise permettra de remettre en perspective les priorités politiques. «Tout cela fera réfléchir ceux qui n’ont pas jugé utile de prendre au sérieux le développement de l’enseignement au numérique et par le numérique en questionnant sa pertinence ou en bloquant les moyens nécessaires.»

Anna, en 9e R3 au Cycle d’orientation de Pinchat, commence sa semaine avec ses deux heures de maths du lundi matin, derrière le petit écran, sans pause. Par le biais de visioconférence sur Google Meet, le professeur interroge les élèves personnellement et corrige les exercices en direct. La classe n’a eu qu’une seule évaluation, en allemand, un test où il était demandé… de ne pas tricher. “Ce qui est difficile en visioconférence, explique Anna, c’est de rester concentré. On a toujours envie de prendre son téléphone pour regarder quelque chose. En fait, on est bien moins concentré qu’en classe.”

Certains professeurs « semblent avoir besoin de contrôle sur le travail des élèves, observe Anne Thorel, secrétaire générale de la Fédération des associations de parents d’élèves de l’Enseignement obligatoire. Ils demandent aux élèves d’êtres connectés tous les jours à 8h». Selon elle, nombreux sont les parents qui pointent la difficulté de tout concilier en même temps: «gérer le télétravail, la maison, faire à manger, l’aide aux enfants, parfois avec un seul ordinateur par famille. Les choses ne sont pas toutes simples». Malgré les craintes légitimes, elle invite à prendre du recul. En admettant un retour à la normale en mai, «sur onze ans de scolarité obligatoire, si deux mois sont rabotés, ce n’est pas la fin du monde».

Une maman dont le fils est inscrit au cycle de Drize rit des aléas techniques. «Son cours de maths devait commencer à 14h. À 14h30 le prof n’avait toujours pas trouvé comment activer le son.» Elle déchante dans une plus ample mesure devant les effectifs. «Ils ont mis trois classes sur le même cours virtuel, cela représente 80 élèves...». Et regrette d’avoir perdu accès aux répétiteurs, précieux soutien. Par décret familial, «on a arrêté de consulter les informations, ces flux parallèles sont un frein à l’apprentissage.»

Une autre observatrice du cycle de Drize déplore que la dimension émotionnelle ne soit pas du tout prise en compte. «Personne ne demande aux élèves comment ils vont, il n’y a aucune formule de type prenez soin de vous, c’est très business business. Lors des appels avec toute la classe, ils n’ont pas le droit de parler, on leur demande de couper leur micro». N’est-ce pas pour permettre d’organiser la prise de parole, et que chacun entende au mieux ? «Mais il n’y a aucun tour de classe, l’échange ne se fait que dans un sens. L’école continue à se la jouer vertical.»

Quant à l’accueil minimum proposé, il mérite son qualificatif. Le directeur du Groupement intercommunal pour l'animation parascolaire (GIAP) indique recevoir une moyenne de 180 à 200 enfants tous les jours à midi, et une moyenne de 100 à 120 enfants tous les soirs de 16h à 18h.

* prénom d’emprunt