Ecole en ligne: le syndicat des profs tire un bilan «préoccupant»

Après bientôt trois semaines d’école à la maison, la Fédération des associations de maître du Cycle d’orientation (FAMCO) a sondé les enseignants pour tirer un premier bilan de l’utilisation des outils de l’Ecole en ligne (EEL). 146 collègues ont répondu au sondage online, dans 16 établissements. Seuls 22% des sondés avaient déjà utilisé l’EEL avant la crise. La FAMCO reconnaît que cette valeur - 146 réponses - ne permet pas de prétendre à la représentativité. «Mais nous estimons que les faisceaux d'observations concordantes correspondent à des préoccupations partagées par une part significative du corps enseignant.»

Quelques points positifs sont relevés, comme le développement de l’autonomie chez certains élèves, la souplesse dans l’organisation du travail, l’absence de perturbations d’ordre disciplinaire, une bonne ergonomie des outils EEL. 66 sondés jugent d’ailleurs l’EEL mieux que rien en cas de crise. Mais en marge de ces considérations, le bilan global est jugé «préoccupant»: «Malgré un énorme investissement du corps enseignant, écrit la FAMCO, les résultats semblent fort maigres.»

Seule une partie des élèves progresse

Le principal désavantage de l’EEL, résume le syndicat, est l’inégalité entre les élèves autonomes et bénéficiant de bonnes conditions de travail et les autres pour lesquels «il est défavorable voire nuisible». Seuls les élèves les plus autonomes et les mieux encadrés la maison (soutien des parents, matériel informatique de qualité, lieu de travail adéquat) continuent ainsi à progresser. Si un haut taux d’élèves a pu se connecter à distance, leur participation aux cours et leurs retours de devoirs sont toutefois «nettement insuffisants» et ce sont les meilleurs élèves qui jouent mieux le jeu. Tout ceci contribue à creuser les inégalités sociales, selon la FAMCO.

Les enseignants sondés confient encore d’autres doléances: interactions sont très inégales avec les élèves et jugées chronophages, correction des travaux dans une perspective de progression s’avérant «très difficile», augmentation «considérable» de leur temps de travail. À cela s'ajoute aussi le matériel privé des enseignants pas toujours adapté. «Souvent le nombre de postes est insuffisant dans le contexte familial pour télétravailler simultanément.» Enfin, la communication du Département de l’instruction publique est jugée très sévèrement.