L'école internationale de Genève a fermé ses portes avant l'annonce du Conseil fédéral

Dans un communiqué envoyé aux parents, le directeur de l'Ecole internationale, David Hawley, a annoncé la fermeture de l'établissement et le début de cours en ligne dès le 17 mars, juste avant que le Conseil fédéral confirme la fermeture des écoles dans toute la Suisse. Le Conseil d'Etat genevois s'exprimera à 16h30.

Dans son message, le directeur de l'Ecole internationale explique que «bien que nous n'ayons connaissance d'aucun cas confirmé de Covid-19 parmi nos élèves, l'impact de la pandémie sur notre communauté génère maintenant un niveau de déstabilisation et de risque qui demande de notre part une réponse adaptée». Il précise qu'un grand nombre de collaborateurs et de leurs proches se situent dans les catégories à risque. «Nous sommes confrontés à un niveau d'absence tel qu'il est impossible de maintenir son activité (...) les risques pour la santé publique sont de plus en plus marqués chaque jour.»

David Hawley estime qu'il s'agit là d'une opportunité pour tester l'apprentissage en ligne, pour permettre la continuité de l'enseignement, «dans l'éventualité d'une fermeture prolongée des écoles par les autorités suisses». Dès le 17 mars, les élèves auront donc accès à des cours en ligne depuis chez eux. La direction indique enfin que d'ici au vendredi 20 mars, la situation aura été examinée avec les autorités cantonales.

C'est la première école privée genevoise qui a annoncé sa fermeture.

La pétition qui demandait la fermeture des écoles à Genève a réuni près de 4300 signatures ce vendredi en début d'après-midi.

Le Département de l'instruction publique a modifié sa page web dédiée aux informations concernant le coronavirus. A la question «Est-ce que les écoles vont fermer?» dans son FAQ, il est maintenant répondu que «Le DIP s'apprête à appliquer les nouvelles décisions qui seront annoncées aujourd'hui par les autorités fédérales et cantonales. Cette page et cette section seront mises à jour dès que le Conseil d'Etat genevois aura statué sur l'application des décisions fédérales sur le territoire du cantonal. Les mesures d’hygiène recommandées s’appliquent autant que possible. L'accent est mis sur la protection des personnes les plus vulnérables.»