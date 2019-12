L'école genevoise met fin temporairement à ses rêves numériques

On appelle cela dans le jargon politique: une gifle. Puisque la cheffe de l'Instruction publique genevoise – Anne Emery-Torracinta – n'aura pas réussi à convaincre ses députés d'approuver ses deux projets de loi concernant le développement du numérique à l'école. Ou pour être plus précis, ces textes n'auront même pas eu le temps de passer devant le Parlement, le Conseil d'État ayant décidé de les retirer, selon «Le Temps», qui révèle ce camouflet pour la socialiste.

L'édile confirme au quotidien ce retrait. «Les députés avaient besoin de plus d’éléments pour adopter ces projets. [Le Conseil d'État] a donc décidé de retirer les actuels projets de loi, afin d’affiner et de clarifier la présentation des aspects pédagogiques du projet genevois du numérique à l’école.» Pour rappel, ce projet devisé à quelque 22 millions de francs prévoyait l'acquisition de tablettes à l'école primaire et dans les cycles d'orientation ainsi que le développement du Wi-Fi dans les établissements. Le but étant de former les élèves à l'informatique et à la programmation.

La magistrate n'a pas pour autant déposé les armes. Elle promet une nouvelle version numérique pour l’école obligatoire «dans les mois qui viennent».