L’école genevoise manque de professeurs d’allemand

Le professeur d’allemand est devenu une denrée rare. Presque autant que la neige à Noël. Le Département de l’instruction publique (DIP) reconnaît qu’il lui faudrait former deux fois plus de maîtres en allemand – une cinquantaine de plus – pour satisfaire les besoins au Cycle et au secondaire II. En 2012, Genève avait même fait appel à des retraités pour pallier la pénurie.

«Cette branche pose problème de manière récurrente en Romandie, confirme Samuel Rohrbach, président du Syndicat des enseignants romands (SER). Les postes sont généralement repourvus mais souvent grâce à des étudiants en formation, voire des professeurs qui enseignent d’autres matières. Un directeur préfère un prof moins formé que pas de prof du tout.» Ce recours à des maîtres non certifiés ne règle toutefois pas le problème. Trois cas nous ont récemment été rapportés.

«Pas de prof disponible»

Le premier émane du metteur en scène genevois Gaspard Boesch. Dans la classe de sa fille, dans un cycle de la Rive gauche, «le prof a démissionné en début d’année, explique-t-il. Le directeur nous a dit qu’il n’y avait aucun enseignant d’allemand disponible dans tout le canton...» Les remplaçants se sont succédé. «Finalement, un Américain qui maîtrise l’allemand a pris la charge de la classe, mais les élèves ont déjà six semaines de retard sur le programme!» Et de confier: «La dernière année du Cycle est charnière. C’est flippant de voir ce retard s’accumuler alors que les exigences pour entrer au Collège sont très élevées.»

Julie*, maman d’une adolescente dans un autre cycle, connaît les mêmes inquiétudes. «L’an passé, l’enseignante d’allemand, qui avait la charge de plusieurs classes, était en arrêt maladie. Cinq remplaçants ont défilé. La tenue de classe n’était pas toujours optimale et les élèves ont accumulé du retard.» Preuve en est qu’à la rentrée, la direction a proposé une heure de rattrapage à midi durant le premier trimestre. De quoi faire bondir Julie: «Ce n’est pas aux élèves de payer parce qu’ils n’ont pas eu un cours de qualité!» Le comble: cette année, sa fille a de nouveau la même enseignante, qui est encore absente. «Donc à nouveau des conditions d’apprentissage pas équivalentes à celles des autres élèves.» Enfin, Nicole* raconte que l’enseignante de son fils, à l’École de culture générale, a été en arrêt maladie après la rentrée. «Les élèves ont été libérés plusieurs fois. Mon fils n’ayant pas le droit de redoubler, les enjeux sont importants. Il ne peut pas se permettre d’avoir du retard en allemand!»

Natacha Buffet-Desfayes, députée PLR et enseignante d’allemand au secondaire, se rappelle qu’à ses débuts de remplaçante, il y a plus de dix ans déjà, «les remplaçants d’allemand étaient rares, j’étais très sollicitée, mon téléphone sonnait sans arrêt!» Aujourd’hui, lorsqu’il faut se faire remplacer «au Cycle, on arrive à trouver quelqu’un. Mais au secondaire II, il faut oublier, je dois libérer mes élèves.»

Si ces cas ne semblent pas être la panacée – les syndicats des maîtres du Cycle et du secondaire II ne font pas état d’une avalanche de situations problématiques – ils interrogent. Comment le DIP gère-t-il ce manque en allemand?

15% n’ont pas fini l’Uni

Une vingtaine de professeurs d’allemand terminent chaque année la formation pédagogique à l’Institut universitaire de formation des enseignants (IUFE), nécessaire pour enseigner. Le DIP l’admet, c’est insuffisant. «Il en faudrait près de deux fois plus», soutient Céline Merad-Malinverni, directrice au service des ressources humaines du secondaire II.

Malgré ce besoin, la responsable indique que la situation est maîtrisée. «Tous ceux qui enseignent ne sont pas toujours encore certifiés, mais il n’y a pas de classe sans professeur.» On va en effet chercher des forces sur les bancs de l’Université. Sur les 423 postes en allemand, 15% sont occupés par des étudiants (39 en master en lettres et 21 à l’IUFE).

Du côté des remplacements, le DIP indique pouvoir compter sur 120 personnes. «On a presque doublé ce bassin depuis 2016, notamment grâce à des campagnes d’information, relève Céline Merad-Malinverni. Nous ne sommes pas dans une situation problématique du point de vue quantitatif, mais cela ne veut pas dire que, ponctuellement, des écoles n’ont pas de remplaçant ou qu’il y a marginalement des situations problématiques sur la durée.» Et d’indiquer que la disponibilité, des étudiants notamment, peut être problématique durant certaines périodes de l’année – lors des examens – ou en fonction de l’établissement (éloignement, etc.).

Va pour le quantitatif. Quid du qualitatif? Sur les 120 remplaçants, 55 n’ont pas encore fini leur formation. Les 65 restants? Ils n’ont pas forcément achevé un cursus universitaire en allemand. «Pour pouvoir remplacer, il faut totaliser 120 crédits, dont 60 dans la discipline concernée (ndlr: l’obtention d’un bachelor équivaut à 180 crédits, 60 par année d’étude), détaille Céline Merad-Malinverni. Des dérogations peuvent être octroyées selon les connaissances des candidats. Par exemple, pour une personne de langue maternelle allemande, suisse allemande ou bilingue, qui a effectué l’université en lettres dans un pays germanophone, des études en Faculté de traduction ou qui a fait une partie de ses études universitaires en allemand mais dans un autre domaine que la littérature allemande.» Ainsi, celui qui n’a pas achevé des études en allemand peut remplacer dans cette branche? «En effet, répond la responsable. Mais cela concerne toutes les disciplines.»

Comment assurer la qualité?

Face à cette diversité de compétences, comment le DIP assure-t-il que la qualité de l’enseignement soit équivalente à celle offerte par un prof certifié? «Un remplaçant est en effet en principe un maître n’ayant pas une formation académique ou pédagogique complète, répond-il. Pour cette raison, il est encadré sur place par un membre de la direction, il est en contact régulier avec le titulaire absent ou un de ses collègues, et son champ de responsabilités est plus limité en termes d’heures de cours et de suivi des élèves.»

Pour Samuel Rohrbach, le recours à des personnes non certifiées ne doit pas être une solution sur la durée. «Ce n’est pas optimal pour les élèves – quand un maître ne maîtrise pas son sujet ou la pédagogie, ils ont tendance à en profiter – et ça ne l’est pas pour l’étudiant parachuté en classe. Alors qu’un enseignant sur six quitte la profession après un an de travail et presque la moitié d’entre eux sont tentés par une reconversion professionnelle après cinq ans, il faut améliorer l’entrée dans le métier. Cette pratique ne va pas dans ce sens.»

Élargir l’accès à la formation

Que faire alors pour améliorer la situation? Piocher chez les voisins? «Tous les cantons sont en recherche de maîtres d’allemand», souligne Céline Merad-Malinverni (lire ci-contre). À l’étranger? «L’Allemagne connaît une pénurie générale d’enseignants», pointe Samuel Rohrbach. Diminuer la durée des études– cinq ans de master et deux ans d’IUFE? La formation doit répondre aux critères de la CDIP.

Pour encourager les vocations, le DIP mise sur les campagnes de recrutement et des stands d’information. Une réflexion est par ailleurs en cours avec la Faculté d’interprétation pour créer des compléments d’études et élargir le nombre de candidats admissibles à l’IUFE. Une piste intéressante pour augmenter les «forces vives», selon Natacha Buffet-Desfayes. «Ces étudiants ont un bon niveau de langue, il faut pouvoir reconnaître leurs compétences et faciliter l’accès à l’enseignement à ceux qui le souhaitent.»

* Noms connus de la rédaction