Ébranlée par les scandales, Genthod place en tête Joël Schmulowitz

Joël Schmulowitz arrive en tête de l’élection à l’Exécutif dans la commune de Genthod sous la bannière Vivre à Genthod. Le candidat a récolté 378 voix, contre 331 voix pour Michel Stalder (Groupement pour les intérêts de Genthod- GIG) et 269 pour Marc Realini (PLR). Le retraité a salué «le bon sens des habitants et la reconnaissance de son expérience politique.»

Karen Guinand (GIG) est la seule à obtenir la majorité absolue et est élue adjointe avec 520 voix. Elle est suivie par Bastien Guex (GIG) qui récolte 318 voix.

Au Conseil Municipal, le PLR et le PDC perdent deux sièges et le GIG un. Vivre à Genthod est le seul parti à en gagner (+5).

Dimanche matin, avant les résultats, nous étions sur place pour prendre le pouls dans la commune de 2831 habitants, après une année rythmée par les scandales.

C’est au compte-gouttes et dans une ambiance sereine que les habitants de Genthod ont défilé, dans le local de vote toute la matinée, en respectant les consignes sanitaires. Une petite table avec du gel hydroalcoolique attendait les votants, avant que ces derniers ne gagnent l’isoloir. Pas de masque ni d’inquiétude, même pour ce couple âgé de plus de 80 ans qui a osé sortir de chez lui pour accomplir son devoir civique.

Seema, qui s’occupe du dépouillement, a, elle, choisi de se munir de gants en latex par précaution pour manipuler les bulletins et les cartes d’identité, par précaution pour elle et pour les autres. La mère de famille a été particulièrement étonnée du monde qui a fait le déplacement dans ces circonstances et le mélange des générations. Il faut dire que les «affaires» de la commune ont mobilisé les Gentousiens.

Il y a eu la gestion chaotique du Creux-de-Genthod mais aussi le rapport de la Cour des comptes qui épinglait l’administration pour avoir couvert des vols commis par un employé de la Mairie qui s’élevaient à 27'675 francs. Le maire sortant, Wolfgang Honegger, et son premier adjoint, Michel Stalder, ont été accusés d’avoir sciemment décidé de cacher les faits en signant avec le collaborateur frauduleux une convention de confidentialité. Depuis, Michel Stalder a dénoncé l’avocat de la commune au bâtonnier de l’Ordre des avocats, l’accusant de l’avoir «mal conseillé». L’affaire est en cours et dans tous les esprits. Mais dans ce village où tout le monde se connaît, on préfère critiquer anonymement.

«Mea culpa insuffisant»

«Son mea culpa n’a pas suffi, lance un habitant dans le local de vote, avant d’ajouter: il aurait dû s’abstenir de se présenter! Quelqu’un qui signe un contrat sans le lire et qui ne sait pas gérer les finances d’une commune ne doit pas devenir maire.» Gabriel, 20 ans, qui a pris congé pour venir voter, reproche au candidat «d’avoir discrédité tout le système.» Isabelle, regrette, elle, «un arrangement pour cacher quelque chose sous le tapis» et espère du «changement et une gestion plus apaisée de la commune.»

Pour une autre Gentousienne, le changement passerait par l’élection du PLR Marc Realini en tant que maire et de Karen Guinand et Bastien Guex comme adjoints. Leurs points forts, selon elle, sont «leur jeunesse et leur affiliation importante aux Verts.» C’est pour cette même sensibilité écologiste que Caroline, 19 ans, a donné sa voix à Joël Schmulowitz pour ses premières votations municipales, même si elle avoue avoir «été choquée qu’il n’y ait pas de liste verte et regrette que tous les autres partis se ressemblent à Genthod!»

«Un enfant dans le dos»

Après trois législatures comme adjoint et des années sur les bancs du Municipal sous l’étiquette GIG, Joël Schmulowitz avait fondé pour ces élections sa propre formation Vivre à Genthod. «Cette décision a été une difficulté supplémentaire pour mon parti. Il nous a fait un enfant dans le dos», confie Michel Stalder. Ce dernier se dit toutefois «relativement satisfait des résultats de ce premier tour» et étudie avec son groupe la stratégie à adopter, conscient «du chemin qui reste à faire» pour prendre la mairie.

Marc Realini (PLR) admet qu'il était «sûrement le candidat le moins connu. Joël Schmulowitz avait le temps de faire campagne mais il n'a, selon moi, pas les compétences techniques. Le PLR a aussi payé les scandales cantonaux et communaux» (ndlr: le maire sortant Wolfgang Honegger est PLR). Marc Realini ne sait pas encore s'il se représentera au deuxième tour.