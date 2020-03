La droite en ordre dispersé en Ville

Il rêvait d'une «grande alliance à droite», il partira seul. Le PLR Simon Brandt, arrivé 5e dimanche, n'a finalement conclu aucune alliance en vue du second tour de l'élection au Conseil administratif de la Ville de Genève.

Alors que les Verts et les socialistes font bloc et représentent leurs quatre candidats, le conseiller municipal affrontera la PDC Marie Barbey-Chappuis pour le dernier siège à l'Exécutif. L'Entente en Ville de Genève, c'est donc fini. Le PLR voulait s'allier au MCG et à l'UDC, seule façon à ses yeux de glaner un second siège, mais le PDC a opposé une fin de non-recevoir. Du coup, chacun part de son côté.

Pour le second tour, Marie Barbey-Chappuis pourra compter sur les voix obtenues par sa colistière Alia Chaker Mangeat, qui a appelé à voter pour elle. Mais pas sur celles des Vert'libéraux. Lesquels, s'ils ont retiré la candidature de Susanne Amsler, laissent une liberté de vote à leurs électeurs.

Encore treize candidats en lice

Simon Brandt devrait lui bénéficier d'un soutien officieux du MCG et de l'UDC, mais sans pour autant figurer sur le même bulletin. «Il part seul, mais on est ensemble», tente de résumer le MCG Daniel Sormanni. Son colistier, Luc Barthassat reste également candidat, tout comme le député Christo Ivanov pour l'UDC — Pascal Altenbach s'est lui retiré.

Enfin, l'indépendante Sanja Duvnjak maintient sa candidature. Ils seront donc encore 13 (sur seize au départ) à concourir le 5 avril. Pascal Spuhler, du Parti populaire genevois, avait annoncé dimanche son retrait, appelant à voter en faveur de Simon Brandt.