La douceur des températures fait bourgeonner les plantes très tôt

En se baladant dans les parcs en cette mi-janvier, on pourrait se croire déjà arrivé au printemps. De nombreuses plantes fleurissent ou bourgeonnent sous un ciel radieux, alors que les humains se prélassent volontiers sur un banc au soleil. La nature prend un peu d’avance sur la saison, en profitant de ce début d’hiver particulièrement doux, mais il ne faudrait pas que cela se prolonge.

Il est encore trop tôt pour tirer le bilan climatique du mois de janvier, mais celui de décembre est clairement anormal. Selon MétéoSuisse, il s’agit du troisième mois de décembre le plus doux depuis le début des mesures en 1864. La station météorologique de Cointrin a enregistré en moyenne un écart de 2,3 degrés avec les normes saisonnières. De plus, la durée d’ensoleillement a été 10% plus longue de d’habitude. Et les prévisions mensuelles de MétéoSuisse annoncent un temps doux et sec ces prochaines semaines.

Plantes déboussolées

Christian Bavarel, jardinier aux Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève (CJB), explique que certaines plantes sont perturbées par cette météo inhabituelle. «Les plantes ont deux sortes de réveil pour leur horloge biologique. Il y a celles qui fonctionnent avec la longueur des journées. Quand celles-ci s’allongent, elles comprennent qu’il est temps de redémarrer leur cycle. Puis, il y a les autres, qui fonctionnent avec la température. Celles-là sont un peu perdues en ce moment, elles croient que le printemps est déjà là.»

S’il est normal que certains arbres ou certaines plantent bourgeonnent ou fleurissent en janvier – comme les bruyères, les hellébores (ou roses de Noël) ou les noisetiers – c’est clairement prématuré pour d’autres. «Par exemple, les érables commencent à bourgeonner et si on donne un coup de sécateur, il y a une sève très liquide qui coule, relève Christian Bavarel. C’est absolument anormal pour la saison.» Le problème, c’est qu’en cas de retour du gel, les plantes en avance sur leur cycle peuvent subir des dégâts et avoir ensuite de la peine à se multiplier. Or, le risque de gel est présent jusqu’à mi-mai sous nos latitudes.

De son côté, le sautier de la République, Laurent Kölliker, qui guette chaque année l’éclosion du premier bourgeon du marronnier officiel de la Treille, n’a pas encore observé de signes annonciateurs sur cet arbre, ni sur son «concurrent», le marronnier dit «fou», qui a toujours un peu d’avance sur l’officiel.

Tendance à long terme

Les CJB suivent de près l’évolution des floraisons à long terme. Grâce à leurs herbiers, qui remontent pour certains à plus de 200 ans et où les dates de floraison sont inscrites, ils peuvent faire des comparaisons entre cette époque et la nôtre. «Année après année, on voit que les plantes fleurissent de plus en plus tôt, constate le jardinier. Cette évolution, qui tend à s’accélérer, est documentée. Certaines espèces végétales ne poussent plus qu’en altitude, alors que d’autres, issues des régions méditerranéennes, passent le Vuache et arrivent chez nous.»

Agriculteurs sereins

Pour l’instant, heureusement, la situation n’est pas trop inquiétante du côté de l’agriculture genevoise. «Ce qui nous sauve, c’est qu’il y a quand même quelques gelées le matin, se réjouit François Erard, directeur d’AgriGenève. C’est vrai qu’on voit des jonquilles sortir ici ou là dans les jardins abrités, mais à la campagne, il fait plus froid.» Du coup, les cultures n’ayant pas encore redémarré leur cycle, elles ne sont pas vulnérables au gel.

Même écho du côté des arboriculteurs et des vignerons. «Nous ne sommes pas encore inquiets, confie Dominique Gros, viticulteur à Lully. La vigne ne bouge pas pour l’instant. Mais on aimerait bien que les températures baissent.»