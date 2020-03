Les dons de nourriture pour l’hôpital explosent

«C’est incroyable ce qui se passe. Jamais je n’aurais pensé voir un tel élan de générosité.» Yvan Coullet est le responsable du service de restauration des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Depuis dix jours, ce trentenaire reçoit des dizaines de messages électroniques et de téléphones de restaurants et traiteurs genevois. Leur but: offrir au personnel soignant des HUG de quoi se sustenter gratuitement dans cette période difficile.

Lire aussi: Qui sont les «Covid héros»?

«Cela a commencé il y a dix jours avec les restaurateurs du quartier qui sont venus proposer leur aide, puis rapidement j’ai eu des propositions d’autres institutions de tout le canton. Franchement, je crois que la moitié des pizzerias de Genève nous ont offert de l’aide, sans compter les traiteurs libanais, vietnamiens, les bars à salade, à bagels et j’en passe. C’est juste de la folie et ça fait chaud au cœur.»

Réception de repas aux HUG. Photo: PIERRE ALBOUY

Fouad Klayani fait partie de ces généreux donateurs. À la tête de Fouad traiteur, il a livré mardi matin 100 barquettes de mezzes pour le personnel des soins intensifs. «Je viens d’un pays en guerre et je sais ce que c’est que de vivre des moments difficiles. Il faut être solidaire avec les gens qui bossent et nous voulions leur apporter un peu de soleil du Liban.» Houmous, taboulé, feuilles de vigne ou encore falafels et baklavas étaient donc au menu. «Il y avait même un petit mot d’encouragement et de remerciement écrit à la main dans chaque boîte! s’exclame Yvan Coullet. Le personnel est très touché par ces attentions. C’est beau ce qui se passe! Et ça peut paraître bête, mais ça me fait du bien de vous le dire…»

Les frères Scalea. Photo: PIERRE ALBOUY

Une tonne de glace

Afin d’offrir une pause gourmande aux infirmières et médecins, la direction de Manu Gelato a également décidé de faire un geste. Et pas des moindres. «Ils m’ont appelé en me disant: «On ne sait pas soigner, mais on sait faire des glaces!» explique le responsable. J’ai même dû les calmer, car ils voulaient m’en livrer une tonne!» Faute de place dans les congélateurs, ce sont finalement 150 kilos de glaces au chocolat, café, stracciatella et framboise qui sont arrivés mercredi matin au quai de livraison des HUG. «On veut donner quelque chose de doux à ces gens qui bossent quatorze heures par jour pour nous aider, glisse un des dirigeants de Manu Gelato. C’est mieux que de rester pleurer à la maison et ça peut motiver d’autres entrepreneurs à en faire autant.»

Fouad Klayani. Photo: PIERRE ALBOUY

Du côté du restaurant de la Petite Vendée à Lancy, ce ne sont pas des glaces, mais des pizzas et des pâtes que les frères Scalea confectionnent pour l’hôpital tous les lundis, mercredis et vendredi. «On a entendu des clients qui travaillent là-bas dire que c’était compliqué de manger, car tous les restaurants autour sont fermés et ils n’ont pas de temps, indique Enzo Scalea. Du coup nous avons proposé de les livrer gratuitement.» Au total, 240 plats sont ainsi offerts chaque semaine au personnel soignant. «Si on doit rester fermés, autant utiliser notre stock pour faire du bénévolat. J’ai besoin de le faire, ça me fait du bien. On va être dans le pétrin après, mais je préfère être dans le pétrin en sachant que j’ai aidé des gens.»

Pour Yvan Coullet, ces dons sont une bénédiction, mais également une source de travail supplémentaire. «Je reçois des dizaines de mails par jour et il y en a de plus en plus. Il faut qu’on se structure, car j’essaie de dire oui à tout le monde. On ne peut pas refuser de tels gestes.» Il précise toutefois que les consignes relatives à la livraison et la conservation des aliments sont strictes. «Nous avons reçu des propositions de privés qui nous offraient de cuisiner pour le personnel, mais pour des questions d’hygiène nous acceptons uniquement les propositions de restaurants ou traiteurs.» La composition des plats est également discutée. Ainsi, des desserts à la crème ou des plats devant rester au chaud ne sont pas au menu.

Points de ravitaillement

La nourriture livrée est disposée par l’équipe d’Yvan Coullet dans les sept points de ravitaillement créés ces derniers jours dans les étages afin de nourrir le personnel soignant ne pouvant pas s’absenter de son poste. «Nous avons installé des buffets car souvent ils n’ont même pas le temps de s’asseoir pour faire une vraie pause.» Hier à midi, infirmières et médecins ont ainsi pu déguster de la charcuterie, du fromage, des dips ou encore des tartes aux fruits livrés par le traiteur Vidonne de la part de l’Association Orthopédie Enfants-Bonheur. Cette institution a tenu à soutenir l’hôpital en leur livrant 90 repas trois jeudis de suite.

Après les petits restaurateurs et les associations, Yvan Couttet a également reçu récemment des propositions de grands groupes commerciaux. «Nestlé a proposé à tous les grands hôpitaux de Suisse de livrer des machines expresso et des capsules par exemple. Quant au groupe M3, il apportera vendredi matin 500 sachets de biscuits, chocolat et fruits secs pour le personnel.» Du côté des chocolatiers, l’élan de générosité est également présent depuis le début. Aujourd’hui, l’hôpital reçoit 1700 lapins de Pâques de chez Sprüngli et cerise sur le gâteau: l’Association des artisans boulangers-confiseurs de Genève livrera le lundi de Pâques 10% du poids total des chocolats qu’ils auront vendus d’ici là.

Enfin quatre banques genevoises (Pictet, Lombard Odier, Mirabaud et Bordier) ont décidé de s’unir pour offrir les repas pendant un mois au personnel des HUG, soit 33'000 repas par jour!