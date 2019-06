Donnez votre opinion sur le pont ferroviaire de la Jonction! Un sondage est lancé

On n’en finira donc jamais avec ce feuilleton en plein air qui a pour décor exclusif le pont ferroviaire de la Jonction. Il y a pire comme sujet à rallonge. Celui-ci est concernant: chaque nouvelle saison de cette série très genevoise est en effet attendue avec impatience, élargissant le champ des curieux, ajoutant de nouveaux avis, animant un débat citoyen qui ne faiblit pas.

Donc, le nez dans la barrière, rehaussée à 1,55 m pour des raisons de sécurité, barrant la vue aux petites et moyennes tailles, obligeant les grandes à raconter aux autres ce qu’elles continuent à voir sans entraves visuelles: un panorama urbain de rêve, une confluence harmonieuse entre les eaux vives d’une rivière et d’un fleuve, le tout rehaussé à l’horizon par un jet majuscule assez connu dans le monde.

Le mérite du Forum

Cette muraille de barreaux en acier zingué a suscité la colère des habitants. Conscient du problème, le conseiller administratif Rémy Pagani a fait étudier par ses services deux variantes de barrière modifiée, l’une avec des fenêtres verticales, l’autre avec des ouvertures horizontales. Ces prototypes ont été posés il y a un mois. Une vue restaurée mais à l’essai. La population peut ainsi se rendre compte de l’amélioration apportée, tout en donnant son avis, afin que la meilleure solution soit choisie.

La démarche est certes laborieuse, mais elle a le mérite de corriger un fait accompli architectural imposé à tous sans consultation populaire. Ce mérite en revient d’abord au Forum démocratie participative, une association qui ne relâche pas la pression positive pour faire avancer les choses dans le bon sens, commun au plus grand nombre.

Ainsi, un nouveau débat public, ouvert à chacun, aura lieu le mercredi 12 juin à 20 h à la Maison de quartier de Saint-Jean, sur les voies couvertes. Les principaux acteurs seront présents, du magistrat en charge de l’ouvrage aux membres de l’association Stop-Suicide, en passant par les représentants de la Commission des monuments, de la nature et des sites (CMNS).

Questionnaire en ligne

Avant cela, et pour préparer la soirée, le Forum a mis sur pied un questionnaire en ligne. On peut donner son avis sur www.forum1203.ch ou directement avec le QR code affiché à même les deux gabarits testés le long du garde-corps. Sondage in situ, si l’on préfère. C’est totalement inédit à Genève. Près de 150 personnes ont déjà répondu aux questions posées, s’exprimant sur le type de prototype, sur le rabaissement demandé par certains (dans le but avoué de revenir à la hauteur d’origine), comme enfin sur le projet – le plus ambitieux mais aussi le plus irréaliste – qui conduirait les concepteurs à faire un vrai concours architectural, englobant la barrière et son cheminement.

Route bétonnée

Car pour l’heure, ce pont belvédère, hors considérations sécuritaires, ressemble davantage à une route secondaire bétonnée sans génie. Les premiers dessins à la craie viennent d’apparaître sur le sol, histoire d’humaniser un tant soit peu cet enrobé sévère qui réfléchit encore à sa signalétique. Le 12 juin au soir, il y aura plus de couleurs dans le débat ouvert à toutes les opinions. (TDG)