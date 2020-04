Après dix ou trente ans dans leur métier, ils changent tout

Un saut dans l’inconnu sans élastique. C’est généralement ce qui attend ceux qui décident de changer de métier. Après dix, vingt ou trente ans, ils ont le sentiment d’avoir fait le tour de leur profession. Leur décision mûrit généralement durant de longues années. Mais la crise sanitaire pourrait accélérer leur réflexion. Et les plus jeunes savent qu’une carrière dans la même activité, et parfois dans une seule entreprise, appartient au passé. Les gens se tournent aussi vers des métiers qui ont à leurs yeux davantage de sens. Et c’est ainsi qu’un banquier tourne le dos à la finance après avoir fait travailler l’argent pendant trente ans. Une spécialiste traçant les cargos pétroliers se mue en thérapeute. Une journaliste retourne sur les bancs de l’université pour épouser le métier de psychologue. Un vendeur de tapis devient, à 50 ans, sexothérapeute. Une infirmière en psychiatrie oblique pour être enseignante. Un gérant de fortune découvre le monde concret d’une fonderie.

«Les demandes de changement de métier, détaille Lorraine Volery, psychologue à l’Office pour l’orientation la formation professionnelle et continue (OFPC), ont lieu tout au long de l’année, avec des pics suite à des réorganisations d’entreprises ou des crises sociétales.» La pandémie actuelle, poursuit-elle, va certainement amener plusieurs personnes à revoir leurs priorités de vie. «Les métiers tournés vers l’humain, avec des valeurs orientées sociales et qui pour beaucoup résonnent avec considération des employés et utilité, sont souvent évoqués comme première envie.»

Mais c’est parfois idéalisé, pondère Lorraine Volery. Sa collègue Julia Collis observe que «les femmes longtemps éloignées du marché du travail pour se consacrer à l’éducation de leurs enfants nous parviennent majoritairement avec une demande de réorientation professionnelle.»

Un corridor pavé d’or

Et quelles raisons sont invoquées? Lorraine Volery énumère les principales: stress et burn-out, incapacités physiques, perte de sens du métier choisi, difficultés à concilier vie personnelle et vie professionnelle, ennui, besoin d’évoluer, restructuration. Les personnes, souligne cette psychologue, viennent souvent nous consulter lors de transitions de vie et d’événements marquants: chômage, arrêt maladie, naissance, divorce, reprise d’un emploi une fois que les enfants sont plus autonomes ou commencent l’école, changement de ville ou de pays, souhaité ou pas.

«Ces demandes apparaissent souvent lors d’instabilités professionnelles quand les contrats ne sont pas stables et les salaires sont faibles», détaille Nathalie Burdet, également conseillère à l’OFPC. Cette psychologue rencontre aussi de plus en plus d’universitaires qui n’arrivent pas à trouver un emploi correspondant à leurs diplômes, même après avoir effectué de nombreux stages et des activités bénévoles. Ils se rabattent alors vers une branche où il y a du travail.

Des professionnels se détournent aussi de métiers très bien considérés par la population comme les infirmières ou les médecins – et c’est particulièrement vrai ces jours – mais, observe Julia Collis, «générant du stress lié aux conditions et au rythme du travail». Et cette psychologue de citer aussi les métiers de la finance ou de la vente. Et rares sont les personnes à s’orienter vers la restauration, le nettoyage, l’accueil ou le tri des bagages à l’aéroport. À l’inverse, les métiers perçus comme enrichissant ont la cote. À l’exemple d’une cheffe de projet pour une ONG. Nathalie Burdet évoque aussi les professions liées à la petite enfance, aux soins à la personne ou en lien avec l’écologie. La sécurité de l’emploi est particulièrement recherchée, et en particulier le corridor pavé d’or menant vers une commune ou le canton. Aujourd’hui, opine de son côté Soraya Slaoui, également psychologue à l’OFPC, les parcours professionnels sont de moins en moins linéaires. À 30 ans, Marco* (nom connu de la rédaction), cadre bancaire en pleine ascension, prépare déjà sa sortie de son métier actuel, étant sûr qu’il en aura fait le tour dans quelques années. L’OFPC a aussi dans ses dossiers l’exemple d’une jeune assistante en pharmacie de 30 ans, ayant obtenu son CFC il y a moins de cinq ans et qui exprime déjà le besoin de se réorienter professionnellement.

Mais passe-t-on aux travaux pratiques? Pas forcément. Lorraine Volery souligne qu’un fossé existe entre le désir et la réalisation: «Beaucoup expriment l’envie, un grand nombre consulte, mais la réorientation avec un changement de métier n’est pas toujours possible. Elle dépend de nombreux facteurs (ressources financières, compétences, situation familiale, système de formation, éventuelles limitations physiques, réseau…).»

Expert en ressources humaines, Maxime Morand conseille d’avancer pas à pas: «L’idéal, c’est de commencer sa nouvelle activité à raison par exemple de 20%, tout en maintenant son métier principal à 80%, en passant un accord avec son employeur.» Histoire de mettre en place un site internet, de s’inscrire au Registre du commerce et de commencer à tester son nouveau marché. Pour ce Valaisan d’origine et Genevois d’adoption, «tout le monde a un «core business», une activité où il excelle plus que dans d’autres. Il est très difficile de changer totalement de profession. Et ce n’est pas très fréquent.»

Maxime Morand observe aussi «une fertilisation entre les compétences existant dans son métier actuel et celles qui seront nécessaires dans le futur, si la personne demeure plus ou moins dans le même secteur.» Autant utiliser cet engrais. Le marketing d’une start-up biotech de dix personnes ou d’un fabricant automobile occupant 50000 collaborateurs dans 30 pays, cela reste… du marketing! Ici la promotion d’un brevet, là celle d’une carrosserie.

«Les gens qui ne prennent pas de risques prennent, paradoxalement, un grand risque. Celui de se retrouver menacé, à 50 ans, dans leur entreprise», glisse Maxime Morand. C’est souvent le cas dans les multinationales, qui ne prennent plus de gants pour se séparer, presque manu militari, de leurs collaborateurs.

Julia Collis souligne enfin que le test actuel du télétravail à large échelle va sans doute modifier beaucoup de choses, en particulier dans un canton tertiaire. Ce ne sont pas uniquement le choix de nouvelles valeurs qui vont décider les gens à changer de métier, mais aussi les bouleversements en profondeur de la société. Dans ce cadre, la crise sanitaire pourrait être un déclencheur. Le fameux «cygne noir» que personne n’attendait.

De la gestion de fortune à la fonderie

Photo: Steeve Iuncker- Gomez

Pour Jérôme Chanton, un Genevois de 47 ans, ce qui reste important, c’est de prendre beaucoup de plaisir dans son activité professionnelle. C’est son cas, hier comme aujourd’hui. Mais au début de sa carrière, comme énormément de jeunes, il ne sait pas trop vers quel métier s’orienter. Maturité en poche, il hésite. «Comme j’étais bon en mathématiques et en physique, je me suis inscrit à l’EPFL. Je n’ai pas choisi la branche des matériaux par goût. C’était celle qui regroupait le moins d’heures d’études», sourit-il. À 20 ans, on ne pense pas forcément à passer toutes ses soirées collé à son écran d’ordinateur… Nous sommes alors en 1998. Un établissement financier français cherchait à renforcer ses équipes dans le domaine des modèles de gestion du risque. Des data avant l’heure. De nombreuses banques s’arrachent les ingénieurs. Il est engagé rapidement. Deux ans plus tard, Jérôme Chanton est intégré dans les équipes d’analyse financière d’une banque privée genevoise. «Je suivais notamment les grandes compagnies chimiques», lâche-t-il. Mais scruter le moindre battement de cils de ces groupes géants ne le fait pas grimper aux rideaux. Il suit ensuite l’évolution financière de fonds dédiés à la biotechnologie, avant d’obliquer dans la gestion de fortune. À cette époque, il entre au conseil d’administration d’une fonderie genevoise possédée par une cinquantaine d’actionnaires, dont des membres de sa famille.

«En 2011, l’opportunité de reprendre l’entreprise est apparue. Je l’ai saisie. Je marche à l’instinct. Je suis passé du quartier des banques à celui du Lignon!» Sa femme le soutient dans cette réorientation importante de sa vie professionnelle.

«Un déclic s’était aussi produit en 2009, avec la naissance de notre fils.» Il s’approche aussi de la quarantaine, une période idéale pour dresser un premier bilan de sa vie. «J’ai vraiment eu l’envie de m’épanouir dans une vraie entreprise, au lieu d’observer les groupes chimiques. Les soudeurs sont des gens formidables. Ils m’ont appris une partie de leur métier. Si je n’avais pas saisi cette opportunité, je pense que je l’aurais regretté par la suite», conclut Jérôme Chanton.

R.R.

Du journalisme à la psychologie

Photo: Steeve Iuncker- Gomez

Quinze ans dans le journalisme, à observer et décrire le monde, et désormais plus de quinze à sonder l’âme des gens. Née à Genève en 1961, la psychologue et psychothérapeute Chantal Thévenoz s’épanouit dans sa nouvelle profession. C’est à 43 ans qu’elle quitte la rubrique économique pour entamer une formation universitaire de psychologue et de psychothérapeute. «J’avais adoré décrire les bouleversements de l’époque, interviewer les «start-upers» et les capitaines d’industrie, les syndicalistes et les experts en tous genres, raconte-t-elle dans son cabinet des Eaux-Vives. Mais secouée par la crise de la quarantaine et avec des enfants en bas âge (5 et 2 ans et demi), j’ai regardé mes difficultés en face. Je doutais continuellement face aux enjeux de société et me sentais souvent petite face au bluff de mes interviewés – presque tous des hommes, dans mon domaine.» La Genevoise réfléchit. Et son insécurité lui dévoile un immense champ de connaissances: la psychologie, la psychopathologie et la psychothérapie.

«Ça tombait bien: je cherchais une profession où vieillir ne serait pas un handicap, mais un facteur neutre ou un atout. Je me retrouve avec bonheur dans un métier où l’enquête se fait en collaboration, où la sincérité partagée est une condition de succès et la manipulation un objet de curiosité.» Chantal Thévenoz souligne aussi l’importance de l’appui des proches. «Mon mari m’a entièrement soutenue. Et courageusement, car cette reconversion a pesé bien plus que prévu dans notre couple. Six ans d’études à plein temps puis quatre ans de formation en cours d’emploi à 80%, c’était un sacrifice. Heureusement allégé au début par l’aide financière de mes parents.» Changer de métier, c’est aussi une aventure que Chantal Thévenoz résume en quelques mots: «Se mettre en jeu, perdre une source de revenu, un statut, un entourage social, constituer de nouveaux réseaux.» Les femmes sont-elles mieux outillées pour aborder ces virages à 180 degrés? «Les congés maternité m’avaient préparée à l’inconfort de ne rien maîtriser et à la peur de disparaître professionnellement», souligne Chantal Thévenoz.

R.R.

De la banque à la culture d’agrumes

Photo: Steeve Iuncker- Gomez

Pendant trente ans, Niels Rodin suit une carrière de banquier, sans anicroche. Ce Lausannois âgé aujourd’hui de 45 ans quitte ce secteur en deux temps: après la crise financière de 2008, il travaille pour le compte d’une famille très riche. Il diminue ensuite progressivement son temps de travail, passant à 80%, puis 60% et enfin 10%.

Parallèlement, une passion pousse en lui. «Tout est parti au moment d’un apéritif, lorsque j’ai décidé d’offrir du limoncello maison à des collègues. J’ai alors découvert un monde phénoménal, dont je ne soupçonnais pas l’existence. Celui des agrumes. J’ai alors planté un citronnier sur mon balcon. Me suis essayé à la tarte au citron.» Niels Rodin se rend compte que les agrumes ne se limitent pas à l’orange, la mandarine, le citron ou le pamplemousse. «J’ai goûté au yuzu, un agrume du Japon. J’ai reçu une décharge dans mon cerveau! C’était un goût totalement nouveau. Et contrairement à mon citronnier, qui avait rendu l’âme lors d’un hiver trop froid, cet arbre fruitier résiste aux basses températures.»

Nous sommes en 2016. Niels Rodin a 41 ans. Il travaille encore comme financier, mais seulement à 10%. Agrumiculteur à Borex (VD), il se pique alors de découvrir d’autres fruits et de les proposer aux restaurants gastronomiques, dont le Chat Botté à Genève. Un exemple? «Le combava, un agrume bien connu en Asie du Sud-Est et en Thaïlande en particulier. Il est aussi très apprécié.» Le Vaudois aime également mélanger les fruits, tenter l’hybridation entre l’abricot plus dodu et la cerise. Son changement radical de profession n’a pas été aisé. La vie privée est parfois mise de côté. «Ma famille comprenait mal ce changement de cap.»

Niels Rodin évoque aussi la solitude de l’entrepreneur. Afin de partager ses doutes, ses succès, ses joies et ses peines, il s’est engagé dans un club de créateurs d’entreprises.

Regrette-t-il d’avoir changé de profession? «Chaque mois, pendant une demi-seconde, au moment de payer mes factures», rigole cet ancien banquier tombé tout grand dans la marmite des agrumes.

R.R.

Du trading pétrolier à la sonothérapie

Photo: Steeve Iuncker- Gomez

Née à Genève en 1964, Bernadette Würsten affiche un parcours peu banal. Pendant environ vingt ans, elle travaille dans le négoce de pétrole, traçant les tankers qui se déplacent aux quatre coins de la planète et évaluant le coût d’une panne ou d’un arrêt de ces immenses cargos dans un port lointain. Aujourd’hui sonothérapeute, c’est le doux gong d’un bol tibétain qui la fait vibrer, ainsi que sa clientèle en quête d’apaisement. Rencontre dans son cabinet de Chêne-Bougeries. «Après avoir travaillé comme employée de commerce, j’ai rejoint le secteur du trading pétrolier, raconte cette Genevoise. J’étais notamment chargée des opérations de surveillance et de logistique liées aux bateaux affrétés par la société qui m’employait.» Elle s’arrête de parler, plonge dans ses souvenirs. Avant de poursuivre, d’une voix douce: «Il y a presque dix ans, des événements de nature privée m’ont amenée à m’intéresser à de nouvelles activités. Je pense en particulier à mon mari, qui s’est retrouvé sous une avalanche et s’en est miraculeusement sorti indemne. Cet accident m’a transformée. Je me suis aperçue que je n’étais pas vraiment heureuse dans mon travail. C’est à cette époque que je débute une formation Reiki. Je réduis alors mon temps de travail à 80%. Je découvre d’autres domaines, comme celui des massages métamorphiques ou de l’art-thérapie. Je consacre alors mes 20% à l’approfondissement de ces méthodes. J’étais alors persuadée que je devais travailler dans ces thérapies.» Mais la décision de quitter son emploi n’est pas aisée. Même si son intérêt pour la traçabilité des navires pétroliers s’est émoussé, son salaire est confortable et lui permet d’être autonome vis-à-vis de sa famille.

«Mon licenciement, en janvier 2016, a précipité les choses», indique Bernadette Würsten. Elle se spécialise alors en sonothérapie, une technique de massage sonore qui utilise notamment le son apaisant des bols tibétains, lorsqu’on les fait résonner. «Mon entourage m’a soutenue dans ce changement total d’orientation, ajoute-t-elle. Je perçois aussi que ma personnalité s’est peu à peu modifiée. Et je m’aperçois que cela fait du bien de faire du bien aux gens».

R.R.