Il distille sa magie au plus près des gens

Difficile de décrire Hervé Rudolf. Covid-19 oblige, notre rencontre avec le nouveau président du Club des magiciens de Genève (CMG) s’est faite par vidéoconférence. Même la photo n’est pas «maison», puisque l’homme habite en France voisine et que le passage des frontières est désormais compliqué. Mais malgré le confinement, l’annulation du gala annuel de son association, quelques bugs de réseau, le quinquagénaire, père de quatre enfants, a réussi à nous faire ressentir sa passion pour les tours de cartes, la grande illusion, bref, pour le monde de la magie.

Comme beaucoup d’enfants à son époque, Hervé Rudolf – Hervé de son nom de scène – a reçu la traditionnelle «boîte de magie» quand il était petit. Le cadeau a fait mouche. Le gamin se prend au jeu en manipulant cartes et gobelets. Mais il ne se lance pas pour autant à corps perdu dans une carrière d’illusionniste. «À mon époque, ce milieu n’était pas facile d’accès. Il n’y avait qu’une seule boutique à Genève, celle de Jean Garance, à la rue des Rois. Nous n’avions accès qu’à quelques livres, et encore. Aujourd’hui, tout est accessible sur internet ou sur des DVD. Tout, et surtout n’importe quoi!»

Chez Jean Garance

Pas de chaîne YouTube pour se faire connaître, pas de réseaux sociaux. La magie, c’est donc chez lui qu’Hervé la pratique et la perfectionne. Mais aussi sur les bancs de l’École-club Migros, où le fameux Jean Garance (ndlr: figure de la magie en Suisse et ancien président du CMG) lui enseigne son art. Visiblement doué, l’apprenti succède à son prof et se met à son tour à enseigner ses techniques. Et pour gagner sa vie? Il travaille dans une boutique spécialisée dans le rasage, à la rue du Port, aux Eaux-Vives.

C’est en 1998 qu’il foule les planches pour la première fois. «Je me suis produit durant l’entracte du spectacle au Théâtre de l’Espérance. Je n’avais pas encore passé mon examen pour rentrer au club. J’étais encore stagiaire.» Car oui, intégrer l’association ne se fait pas en un claquement de doigts. Les volontaires doivent passer un test pratique et théorique afin d’évaluer leur niveau, le club n’étant pas une école de magie.

Aujourd’hui, Hervé se considère toujours comme un amateur puisqu’en magie, «on ne cesse de se perfectionner». Mais ses prestations pour animer anniversaires, mariages et cocktails sont évidemment rémunérées. Sa spécialité: la «magie de salon». Au fil des ans, il teste aussi les grandes illusions, ces tours très théâtraux avec assistante et matériel volumineux. Mais son truc, c’est le plutôt le «close up», des tours que l’on pratique devant un public rapproché. «Si on n’a jamais fait de spectacle, on ne peut pas se rendre compte. Mais jouer près des gens, c’est phénoménal. Un ancien président du CMG disait: «Les applaudissements, c’est la nourriture de l’artiste.»

Son meilleur souvenir? En 2009, à la Cité Bleue. «J’avais effectué un numéro de grande illusion avec ma fille, Laetitia. Mais c’était surtout le premier spectacle où j’ai tout organisé avec mon confrère Dany Loriot. Nous avons tout porté à bout de bras et avons réussi à faire venir 300 personnes par soir.»

Lutter contre le «débinage»

C’est pour défendre et cultiver son art que le club dont Hervé est aujourd’hui le président a été fondé, en 1925, après le décès du professeur Magicus, mort sur scène et inventeur de plus de 4000 tours. L’association lutte par exemple contre le «débinage»: le fait de dévoiler des tours à quelqu’un qui n’est pas du métier. Que pense-t-il des émissions TV qui mettent en valeur la magie ou le mentalisme? «C’est une bonne chose, car cela médiatise notre art. C’était la même chose avec David Copperfield, qui, a son époque, a relancé la magie avec ses grandes illusions. Après, tous les magiciens avaient la coupe mulet!»

Finalement, Hervé a dû repousser le gala annuel du CMG pour cause d’épidémie aux 30-31 octobre et 1er novembre. La petite équipe avait pourtant réussi à trouver un local, à être subventionnée par la Ville de Genève et soutenue par l’association Wish Dream Create. Alors pour s’exercer et offrir quelques tours à leur public, Hervé et ses comparses se produisent sur internet. N’en ont-ils jamais assez? «Quand on pratique la magie avec assiduité, on apprend tous les jours un nouveau truc. On n’a jamais fait le tour d’un sujet, qu’il s’agisse de cartes ou de gobelets. Finalement, on est toujours le «Moldu» de quelqu’un.»