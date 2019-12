La dispute conjugale qui vire au drame aux Acacias

Lundi matin vers 8h30, un agent de police a dû faire usage de son arme au numéro 13 de l'avenue Industrielle, dans le quartier des Acacias. La patrouille était appelée pour une violente dispute de couple, a appris la «Tribune de Genève». L'appartement concerné est situé au troisième étage de l'immeuble carougeois.

Prévenus par le voisinage, lui-même alerté par des cris de détresse émanant de l’appartement du couple, deux agents sont entrés après avoir enfoncé la porte. L’un d’eux a fait feu contre le locataire de l’appartement, le blessant très grièvement. Celui-ci était muni d'une arme de poing avec laquelle il venait de blesser sa compagne à l'avant-bras.

«Blessé à la tête»

Une voisine est tombée nez à nez avec le corps du tireur en ouvrant sa porte. «Une policière m’a dit de rester chez moi, explique-t-elle. J’ai vu qu’il était blessé à la tête, j’étais choquée. Les ambulanciers l’ont ensuite évacué en passant par mon appartement, en utilisant une échelle de pompiers.» D'autres voisins ont aperçu, par la suite, un policier en uniforme entouré d’autres de ses collègues venus lui apporter leur soutien. Une aide psychologique a été mise à disposition des forces de l’ordre impliquées.

Dans un premier temps, plusieurs sources officielles nous ont annoncé que l’homme avait succombé à ses blessures. Or, à l’heure où nous écrivions ces lignes, le décès n’avait pas encore été prononcé. Le pronostic vital de l’homme est «fortement engagé», indique le Ministère public.

«Une personne calme»

Plusieurs voisins indiquent avoir été surpris le matin du drame par des coups de feu ainsi qu’un violent conflit. Mais dans l’immeuble, on n’a pas souvenir d’avoir vu ce couple, qui avait deux enfants en bas âge, se disputer auparavant. Un ami de l’homme abattu, venu sur les lieux, décrit «une personne calme, sans histoire».

L'enquête a été confiée à la brigade criminelle. L’Inspection générale des services (IGS) a également été saisie. Il est en effet très rare qu’un policier ouvre le feu durant une intervention. Plusieurs cas ont néanmoins marqué Genève ces dernières années, comme celui du double braquage de banque à la route de Florissant, en août 2019. Menacé par l’un des malfrats armé d’un pistolet, un agent de police avait dû faire feu, blessant ce dernier à la jambe.

D’autres cas

Dans la nuit du 8 au 9 février 2016, un octogénaire avait abattu sa femme dans leur appartement de la rue Hoffmann, dans le quartier de la Servette. Arrivés sur place, des policiers avaient essuyé des tirs de l’homme en question, avant de riposter et de le neutraliser. Au cours de la fusillade, un policier avait été blessé au visage par une balle.

Le 15 avril 2013, un homme avait été touché par des agents de police judiciaire au bras et au ventre, dans le cadre d’une opération de lutte contre le trafic de stupéfiants à son domicile, dans le quartier des Acacias. Le 2 novembre 2013, une voiture-bélier avait foncé dans les portes du change Migros, à la rue de Genève. Un échange nourri de coups de feu entre les braqueurs et les forces de l’ordre s’en était suivi. Personne n’avait été blessé. Enfin, trois ans auparavant, une équipe de malfrats avait déjà attaqué ce bureau de change à l’explosif. Là encore, une fusillade avait éclaté entre braqueurs et policiers.

Dans quels cas un policier peut-il tirer? «Selon la loi sur la police et le règlement, l’usage de l’arme est permis si la police ou un tiers sont attaqués ou menacés d’une attaque imminente ou lorsqu’une personne ayant commis un crime grave et présentant un danger grave et imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle d’autrui tente de se soustraire par la fuite à son arrestation, indique Me Robert Assaël. Mais un policier ne peut utiliser son arme qu’en dernier ressort et de manière proportionnée aux circonstances. La grande difficulté réside dans le fait que l’agent doit évaluer la situation en une fraction de seconde.»