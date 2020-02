Les directeurs d'école primaire n’enseigneront plus

Le Grand Conseil a modifié jeudi la loi sur l’instruction publique (LIP) en biffant l’obligation faite aux directeurs d’établissements d’école du primaire de donner des cours. La suppression a été acceptée par 53 oui (gauche et PDC) contre 32 non et 3 abstentions.

Cette contrainte avait été ajoutée par la droite à la loi en séance plénière, en 2015, dans le cadre d’une révision de la LIP. L’ajout n’avait jamais été discuté auparavant lors des débats en commission de l’enseignement. La socialiste Salima Moyard, rapporteuse de majorité, s’est du reste indignée du procédé, insistant aussi sur le caractère inégalitaire de l’obligation puisque les directeurs du secondaire n’y sont pas astreints.

Pour l’UDC Christo Ivanov, rapporteur de minorité, la demande de modification est «purement dogmatique». «Les directeurs auraient très bien pu vivre avec ces quelques heures d’enseignement», a-t-il plaidé. Stéphane Florey, son collègue de parti, a même assuré que les directeurs étaient satisfaits de la situation.

Prenant la parole en conclusion du débat, Anne Emery-Torracinta a admis que, «oui, on pourrait les laisser enseigner, mais ce serait absurde puisque cette obligation les contraint à faire des heures supplémentaires. Car leur mission première est de diriger plusieurs écoles, ce qui prend déjà tout leur temps.»

Accueillir Assange?

Genève offrira peut-être un refuge provisoire à Julian Assange, le fondateur de WikiLeaks, pourchassé depuis 2010 par le gouvernement américain pour avoir diffusé des documents sur des opérations militaires de ce pays. C’est en tous les cas le vœu d’une résolution très largement acceptée jeudi soir (57 oui, 16 non et 4 abstentions). Très atteint dans sa santé, cet homme est aujourd’hui incarcéré dans une prison de haute sécurité en Grande-Bretagne.

Déposée par le Vert Jean Rossiaud, mais signée par de nombreux autres députés, la résolution «invite le Conseil d’État à demander au Conseil fédéral qu’il délivre en toute urgence un visa humanitaire pour Julian Assange».

La tentative a quelques chances de succès puisque le Conseil fédéral, répondant à une question du conseiller national Carlo Sommaruga, a indiqué «que toute personne dont la vie ou l’intégrité physique est menacée a la possibilité de déposer une demande de visa humanitaire». Mais pour qu’il soit délivré, il faut qu’une autorité cantonale se soit préalablement déclarée disposée à l’accueillir. Cette dernière condition est désormais remplie.

Fin des rentes à vie

Enfin, en début de soirée, le Grand Conseil a pris connaissance du rapport du Conseil d’État sur l’initiative des Vert’libéraux «Pour l’abolition des rentes à vie des conseillers d’État». Tout en validant sur le plan formel l’initiative, le gouvernement indique que s’il partage l’appréciation des initiants selon laquelle un système de rente à vie n’est plus justifiable, il estime que sa solution, déposée sous forme d’un projet de loi, est plus adéquate et complète.

Le premier tour de piste parlementaire, qui a précédé le renvoi en Commission des finances, a permis de constater que le débat central portera sur la durée de l’indemnisation et, subsidiairement, sur son importance. Outre le projet de loi du Conseil d’État et (désormais) cette initiative, une autre proposition attend en Commission des finances, celle de l’Alternative.