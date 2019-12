Le directeur de l’Office des poursuites est muté

Face aux problèmes récurrents qui secouent l’Office cantonal des poursuites, la conseillère d’État Nathalie Fontanet a décidé de muter son directeur. À partir du 1er janvier, le préposé Philippe Dufey réintégrera son ancien poste de secrétaire général adjoint au Département des finances, indique le journal «Le Courrier». La magistrate salue le travail et l’engagement de Philippe Dufey au cours des cinq années qu’il a passées à la direction l’Office cantonal des poursuites.

Celui-ci, comme l’a expliqué Nathalie Fontanet au quotidien, sera placé sous une direction conjointe avec l’Office des faillites. Le responsable de ce dernier, Christophe Pommaz, chapeautera donc les deux services.

J’ai décidé d’initier un changement culturel et organisationnel à l’Office des poursuites Nathalie Fontanet, Conseillère d’État

Burn-out, procédures disciplinaires, licenciements annulés par la justice, dysfonctionnements informatiques, opérations illégales: ces dernières années, l’office a connu de nombreux problèmes. En 2017, le Grand Conseil avait créé une sous-commission chargée de faire la lumière sur ces problèmes, laquelle avait rendu un rapport accablant. Cette sous-commission a été réactivée ce printemps, suite aux révélations faites par «Le Courrier» sur de nouveaux dysfonctionnements.

En août et en septembre, des ateliers participatifs ont eu lieu avec le personnel de l’Office des poursuites. «Les collaborateurs ont pu s’exprimer librement sur le fonctionnement de l’office, tant au plan humain qu’organisationnel et opérationnel, mais aussi sur les différents axes et pistes d’amélioration», explique la conseillère d’État.

Ces ateliers ont été organisés par une entité spécialisée dans ce type de démarches, Genève Lab, qui est rattachée au Département des infrastructures. Nathalie Fontanet assure que celle-ci a œuvré en totale indépendance des instances dirigeantes de l’Office des poursuites et du Département des finances. Ce travail participatif va se poursuivre.

«Les différentes recommandations des audits menés par le passé ainsi que les ateliers participatifs [...] m’ont amenée à une réflexion plus large sur la situation de l’office, confie la magistrate. Aussi, après avoir envisagé plusieurs options, j’ai décidé d’initier un changement culturel et organisationnel en m’inspirant de la réforme qui a été accomplie ces dernières années au sein de l’Office des faillites.»

Nathalie Fontanet se dit par ailleurs préoccupée par le taux d’absentéisme à l’Office des poursuites, qui était en moyenne de 11,79% de février à novembre 2017, mais a confiance dans la nouvelle organisation pour le faire baisser.