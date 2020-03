«Nous devons augmenter nos capacités de test»

«Il faut absolument stopper la progression de l’épidémie. Or, l’augmentation des cas – 90 diagnostics positifs par jour ce week-end – montre que l’épidémie ne ralentit pas.» Dans une rencontre avec la presse devant être renouvelée chaque jour, le médecin cantonal Jacques-André Romand a expliqué pourquoi le Canton passait à la vitesse supérieure.

Les mesures prises jusqu’ici – informer, responsabiliser pour enrayer la maladie et protéger le système de santé – n’ont pas suffi. «Beaucoup de monde persiste à dire: «Pour une grippette, pourquoi tout ce cirque?» Mais ce n’est pas une grippette, insiste le médecin. On l’a vu en Chine et en Italie. Mais dans les pays qui ont tout fait pour contenir l’épidémie, comme la Corée du Sud, la courbe s’est infléchie.»

Ce n’est pas le cas à Genève, où le nombre de personnes hospitalisées en raison du coronavirus a presque triplé en trois jours – de 20 vendredi après-midi à 55 lundi. Avec dix patients aux soins intensifs, dont sept ayant besoin d’une assistance respiratoire. Deux autres patients sont pris en charge aux soins intermédiaires, une structure plus légère que les soins intensifs. Enfin, deux personnes, «âgées et vulnérables», sont mortes, portant à trois le nombre de décès dans le canton. Jacques-André Romand refuse de préciser leur âge mais assure qu’elles souffraient aussi d’autres maladies.

Malgré tout, le médecin cantonal se dit «très satisfait de la situation, compte tenu de la cohorte des malades du canton». Comment mesurer l’ampleur de cette cohorte, puisque la stratégie suisse consiste précisément à ne plus tester la population largement mais à se concentrer sur les plus vulnérables? «Nous extrapolons à partir de la pointe de l’iceberg que constitue le nombre de personnes aux soins intensifs.»

Devrait-on changer de méthode et élargir les diagnostics? Le médecin cantonal répond qu’il applique les consignes de l’Office fédéral de la santé publique, mais reconnaît qu’il faudrait augmenter les tests. Ne serait-ce qu’au sein du personnel soignant. Certains ont été testés positivement dans les EMS, aux HUG et dans les cliniques. «Cela met le système sous pression, car ces personnes rentrent à la maison, comme il se doit. Leurs collègues aimeraient être testés. Il y a un besoin de clarté. On aimerait tester plus largement mais il faut avoir les machines pour le faire. Nous sommes en train de nous organiser pour augmenter nos capacités.»

Cela dit, selon lui, le «principal problème» se trouve du côté de la protection du personnel médico-soignant en raison du manque de masques. «On ne sait pas combien de temps on va tenir», admet Jacques-André Romand.

Mais que se passe-t-il hors des HUG? Le médecin cantonal veille à mutualiser les lits, en s’organisant avec le secteur privé, afin de n’avoir, théoriquement, plus qu’un seul hôpital. Les patients coronavirus nécessitant une hospitalisation sont soignés aux HUG, les cliniques accueillant les autres types de malades. Quant aux personnes atteintes du virus mais «hospitalisées à domicile», elles restent suivies. «Mon service les appelait tous les jours au début, maintenant ce sont eux qui nous appellent, car il y a trop de cas», glisse le médecin.

Quant aux praticiens de ville, l’Association des médecins de Genève a lancé un appel aux volontaires qui seraient d’accord de soutenir les différents centres de soin. Dans leur cabinet, il leur est demandé de renoncer aux consultations non urgentes. Où tracer la ligne? Doit-on annuler la visite d’un malade chronique? D’aucuns trouvent les directives floues. «Le bon sens doit l’emporter. Tout ce qui n’est pas nécessaire est reporté», s’agace Jacques-André Romand.

Enfin, le médecin revient sur la raison d’être du semi-confinement. «Il s’agit d’encourager les gens à rester le plus possible chez eux. Gardons le coronavirus chez nous pour éviter de le propager. Cessons les rassemblements, arrêtons de nous toucher, évitons les déplacements.»

À propos des initiatives de solidarité qui émergent ici et là, il ajoute: «La solidarité oui, mais veillons à minimiser les contacts. Si quelqu’un a le moindre symptôme, il ne doit pas voir une personne fragile.»