Le deuxième tour sera très ouvert à Chêne-Bougeries

À Chêne-Bougeries, les jeux sont très ouverts pour le second tour de l’élection à l’Exécutif. Le trio sortant arrive en tête, mais personne n’est élu au premier tour, ni le Vert Jean-Michel Karr, qui obtient le meilleur résultat, ni ses collègues PLR Marion Garcia-Bedetti et Jean Locher, qui le talonnent. Et comme le Vert Florian Gross est juste derrière eux, et qu’il reste en lice, on ne peut exclure aucun scénario pour le 5 avril. Même si les deux PLR vont certainement récupérer les voix de leur colistier Christian Colquhoun. Arrivé cinquième, l’ancien directeur des Fêtes de Genève, qui se présentait pour la troisième fois sans succès à l’Exécutif, a décidé de se retirer de la vie politique, renonçant même à son mandat de conseiller municipal.

Pour le second tour, tout dépendra donc des alliances et consignes de vote qui se discutent actuellement. Arrivés derniers, les deux candidats de la liste PDC-Vert’libéraux, Hélène Gache et Marc Wuarin, vont sans doute se retirer sans donner de consigne de vote. Quant à l’Alternative, elle doit décider si elle maintient au second tour Catherine Armand, qui a fait un score historiquement bon pour la gauche dans ce bastion PLR, ou si elle appelle à voter pour Florian Gross.

Si l’actuel Exécutif, dont la mésentente est notoire, rempile pour cinq ans, il devra composer avec de nouveaux équilibres au niveau du Conseil municipal. Le PLR perd trois sièges et avec eux sa majorité absolue, alors que les Verts gagnent trois sièges. L’Alternative recule d’un siège, mais une quatrième force fait son entrée au délibératif, le groupe PDC-Vert’libéraux, qui obtient d’emblée trois sièges.