Ni une, ni deux, mais bien trois révolutions à Versoix

Un Conseil administratif à majorité de gauche, à majorité féminine et sans représentant du PLR! Versoix vient de vivre une élection historique à plus d’un titre.

Chez les vainqueurs du jour, la surprise vient sans conteste des Verts, qui non seulement entrent pour la première fois à l’Exécutif, mais se paient le luxe de placer leur candidate en tête, devant les deux magistrats sortants. «J’en suis très étonnée, en effet», confie Yolanka Tchamkerten, toute à sa joie quelques minutes après la publication des résultats.

La fameuse «vague verte» constatée déjà lors du premier tour, et lors des dernières élections fédérales a sans doute joué en sa faveur, «mais pas seulement, poursuit-elle. Nous récoltons aussi le fruit de notre travail au Conseil municipal. Le fait que je fasse partie de beaucoup d’associations m’a aussi aidée. Enfin, je pense que les Versoisiens avaient envie de changement», relève Yolanka Tchamkerten. Pour qui une nouvelle vie va commencer. «Je vais devoir aménager mon temps de travail», explique l’élue de 48 ans, qui travaille à mi-temps comme bibliothécaire au Conservatoire de musique de Genève.

Dans ce nouveau gouvernement, elle fera équipe avec les deux sortants, le PDC Cédric Lambert et la socialiste Ornella Enhas. «Je suis content de pouvoir m’engager pour une quatrième législature, qui sera probablement la dernière, explique le magistrat démocrate-chrétien. J’ai encore envie de faire beaucoup de choses, et de grands enjeux attendent notre commune, en termes économique, écologique et social. Mais avant tout, il faudra sortir de la crise générée par la pandémie.»

Fragilisée par des bisbilles internes au PS versoisien, la conseillère administrative Ornella Enhas était la plus en danger avant ces élections. Au premier tour, elle avait devancé le quatrième, Jean-Marc Leiser (PLR), de moins de 50 voix. L’écart s’est creusé cette fois-ci (plus d’une centaine de voix), d’où sa grande satisfaction: «Je suis heureuse, en effet. Et notamment que les électeurs aient plébiscité deux femmes de gauche. Maintenant, il faudra qu’on soit attentif, il y aura encore beaucoup à construire à Versoix, après la sortie de crise.»

Construire se fera néanmoins avec le PLR, grand battu du jour, mais qui pèse d’un bon poids au Conseil municipal. «Nous devenons désormais un parti d’opposition, confie Jean-Marc Leiser. Cela dit, je salue le résultat de mes trois collègues. Je suis forcément déçu, mais le verdict est clair. Les électeurs ont fait un choix démocratique, il faut s’y plier. J’ai néanmoins un regret: notre Exécutif, avec un centriste PDC à la fibre sociale, sera très marqué à gauche.»