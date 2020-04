Deux rescapés sur les bancs vides de l’école

Ce sont les huit coups sonnés par la paroisse du Petit-Saconnex qui indiquent aux deux élèves présents dans la cour déserte de l’École de Budé qu’il est l’heure. La sonnerie traditionnelle de cet établissement primaire ne retentit plus. «J’ai préféré l’arrêter car certains parents voisins trouvaient anxiogène de continuer à l’entendre», explique Béatrice Cheneval, directrice.

Ce vendredi matin, Olivia, 5 ans, et Giulio, 8 ans, forment un binôme de circonstance pour l’accueil minimum. La maman d’Olivia travaille dans le domaine médical, et c’est son papa, en recherche d’emploi, qui l’amène avant un rendez-vous chez le médecin. La maman de Giulio travaille dans un centre pour requérants d’asile. Elle nous glisse qu’après quelques semaines, «le télétravail était quasi impossible. J’ai dû me battre pour le mettre à l’école, mais je suis en famille monoparentale, ce n’est pas facile.»

Le taux d’encadrement ce jour-là est impressionnant: trois enseignants pour deux enfants. «On a eu au maximum cinq enfants sur le site (ndlr: sur 880), mais je demande toujours à trois enseignants de venir car nous avons regroupé les enfants de l’École des Crêts et de celle des Genêts ici, poursuit Béatrice Cheneval. Comme ça, les enfants connaissent toujours au moins de vue un des trois adultes présents, et ne sont pas complètement perdus. C’est plus sympathique d’être au même endroit, car à un moment donné il y avait un enfant seul mais cela lui faisait peur d’être dans une école vide.»

En baskets, c’est chouette

Une seule classe est ouverte et son horloge mal réglée matérialise une forme d’abandon: tous les jours, les enseignants se relaient par demi-journée dans cette salle qui n’est pas la leur, sous le regard des enfants absents en photo sur le tableau noir. Aurélien, maître de sport, a les yeux fixés sur les pieds des petits. «Je suis tellement content de vous voir en baskets! Après le dessin, on ira faire un tour dans la salle de gym.»

La petite Olivia assure que malgré les circonstances, «on s’amuse bien quand même», tout en s’avouant «triste de ne pas voir ses amis». Giulio, lui, affirme qu’il ne s’ennuie jamais, «même si j’aime bien m’ennuyer des fois». Il semble en tout cas très intéressé par l’idée de passer dans le journal, et demande, après sa prise de vue de dos: «J’étais bien?»

Le jeune tandem est l’illustration vivante de l’impossible distance sociale. Dans la cour, ils jouent à chat perché, puis «ah oui je sais, on n’a pas le droit de se toucher». Deux secondes après, le petit garçon touche le visage de la petite fille avec ses mains sous le regard las des enseignants, qui répètent les consignes sans conviction. Dans le gymnase vide, on n’entend plus le bruit caractéristique des chaussures de sport qui crissent sur le revêtement. Giulio garde ses réflexes grégaires et lève la main pour poser une question sur l’exercice.

Les activités ludiques s’enchaînent dans la matinée, mais il ne s’agit pas de faire ses devoirs. «Je ne suis pas leur maîtresse, rappelle Stéphanie, je ne sais pas ce qui leur est demandé dans le cadre de l’école à distance.» La direction tient à ce qu’il n’y ait pas d’enseignement de nouvelles notions pour l'instant, même pour les élèves en difficulté, «par souci d’équité», justifie Béatrice Cheneval. «On n’a pas vraiment l’impression de faire notre métier, mais ça nous change», relativise Carole, venue en renfort.

Au paradis perchés

Certaines demandes de garde ont été refusées, comme celle d’une étudiante qui se plaignait de ne pas pouvoir réviser avec son enfant à la maison. Priorité au personnel médical et aux fonctions régaliennes, avant l’élargissement prévu lundi à tous ceux «qui n’ont pas de solution».

Au retour de la récréation – une partie de basket et un parcours d’escalade aux côtés de policiers municipaux qui viennent raccrocher des banderoles –, les enfants sont invités à se laver les mains au lavabo situé en classe. Gel et liquide hydroalcoolique sont jugés trop décapants pour leurs petites mains, et sont réservés aux adultes, dont le cuir est plus épais. Une petite balade dans le quartier s’improvise, les grenouilles du Jardin de la paix s’observent derrière les grilles de cet espace désormais closes. L’absence des moutons dans l’enclos adjacent semble créer plus de déception chez les adultes que les enfants, perchés dans un arbre «au paradis!» Giulio devient catégorique: «J’ai eu le coronavirus, j’en suis sûr», soutient-il devant les adultes interloqués. Olivia demande qu’on lui tienne la main pour traverser. C’est non, petit poussin. «Et si on se tient par l’intermédiaire d’une feuille d’arbre?» insiste-t-elle avec de grands yeux implorants.

Son besoin de contact physique sera vite comblé par le retour de son papa à 11h30. Giulio lui, est récupéré par deux collaboratrices du parascolaire. Une salle à part leur est réservée pour le déjeuner dans un EMS non loin. «Oui, un EMS, sourit Isabelle à l’idée d’introduire le loup dans la bergerie. En temps normal, il n’y a pas de transport nécessaire car il y a un restaurant scolaire.» Deux élèves de Trembley viennent bientôt participer aux agapes de polenta, chacun se tient à une distance digne d’une vie de château.

Lundi, combien seront-ils?