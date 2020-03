Deux Genevois au palmarès des Olympiades suisses de la philosophie

Cette année, la finale de l’Olympiade de philosophie s’est déroulée de façon virtuelle. Deux Genevoises figurent au palmarès: Émilie Dill, de l'Institut Florimont, et Mircea-Petru Ditiu, de l'École internationale de Genève, ont gagné l'argent. Manuel Beckert (Gymnase de Neufeld, BE) et Severin Rohrer (École cantonale de Burggraben, SG) ont remporté la médaille d’or. Ils ont convaincu le jury par leurs arguments concernant les limites de la liberté, un thème de circonstance en ces temps de confinement – et ce sans quitter les limites de leur propre chambre.

Ils étaient parmi les douze finalistes de toute la Suisse, qui se sont distingués parmi 122 participants au total. La pandémie a empêché qu'ils se rencontrent mais, pour donner tout de même aux participants une chance d’obtenir une médaille, le concours de dissertation a eu lieu en ligne samedi dernier.

Les limites de la liberté, un thème du moment

Les participants ont reçu les propositions de thèmes par courriel à 8 heures du matin, et les dissertations pouvaient être rédigées à domicile et envoyées avant 13 heures. «Les limites appliquées à la volonté à travers le monde ne sont pas un obstacle à la liberté, elles en sont une condition préalable»: cette citation de Peter Bieri a été le thème le plus souvent choisi. «Je constate que la liberté est dans l’air du temps», a commenté un membre du jury. Les deux gagnants ont eux aussi choisi cette citation. Manuel Beckert, premier au classement, en est venu à la conclusion que l’on est pris dans des contradictions si l’on suit jusqu’au bout la thèse de Peter Bieri. Il a argumenté dans ce sens par une expérience de pensée personnelle, notamment.

Une fois le travail terminé, quelques-uns de ces jeunes philosophes ont spontanément discuté par vidéoconférence. La conversation s’est d’abord concentrée sur les dissertations. À un moment s’est posée la question de savoir si l’on peut avoir une représentation d’un concept sans pour autant en connaître le nom. Par exemple, si l’on peut comprendre le sentiment appelé «malin plaisir» même sans pouvoir le nommer.

Un autre sujet de discussion a été la mise en œuvre de l’enseignement à distance, qui ne touche pas que les activités extrascolaires telles que les Olympiades, mais aussi l’école elle-même. La plupart des jeunes se connaissaient déjà via leur participation à d’autres Olympiades de la science. Severin Rohrer, deuxième au classement, n’avait encore jamais participé à d’autres Olympiades mais il a lui aussi des intérêts multiples: il a remporté l’an passé un concours de latin.

Normalement, les deux vainqueurs auraient dû désormais se préparer en vue de leur voyage pour l’Olympiade internationale de philosophie. Mais l’événement, prévu à Lisbonne fin mai, est en principe reporté à 2021. Toutefois, la question d’une solution en ligne aussi pour la compétition internationale est actuellement en discussion. En tous les cas, les participants de la finale suisse de cette année devraient pouvoir se rencontrer en personne cette année encore, dès que les circonstances le permettront.