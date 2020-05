Deux dentistes suspectés de négligence à Genève

Quatre dents arrachées, des infections à répétition, des années de douleurs, l’envie d’en finir et des dizaines de milliers de francs de factures dentaires. Comme nous le révélions en 2015, L. avait déposé plainte contre deux dentistes, l’un établi dans le canton de Vaud, l’autre à Genève. Selon nos renseignements, le Ministère public a bouclé son enquête: les deux professionnels sont désormais accusés de lésions corporelles par négligence.

«Trou dans la mâchoire»

À l’époque, la quinquagénaire nous racontait son calvaire: «Je peine à m’alimenter en raison des douleurs insoutenables, je ne pèse plus qu’une quarantaine de kilos. Je suis défigurée à cause de la déformation de ma mâchoire due aux interventions ratées. Je vis avec un trou dans la mâchoire de la taille d’un doigt.»

Selon l’acte d’accusation du 28avril, les ennuis de L. ont commencé en juin 2013. Elle se rend chez le premier dentiste pour remplacer une dent «cassée en mordant un bonbon». D’après L., le spécialiste, au lieu de lui mettre un implant, choisit de lui dévitaliser deux autres dents et de poser un pont s’étalant sur quatre dents. S’ensuivent de violentes douleurs. Autant de choix critiqués par une première expertise privée mandatée par la patiente, défendue par Me Thomas Barth. «Un implant aurait été plus simple et moins coûteux, est-il relevé. Et le traitement de racine a provoqué les complications.»

L’acte d’accusation reproche notamment au dentiste d’avoir appuyé une prothèse sur une dent infectée sans la traiter. De plus, selon le Parquet, l’homme a dévitalisé deux dents «alors que cet acte n’était pas nécessaire», l’une étant «sans signe apparent de pathologie», l’autre «étant saine».

Deux expertises

Durant l’automne 2013, L., qui a toujours très mal, se rend chez le second dentiste. Il lui pose aussi un pont, tente de traiter une dent intacte, dit-elle, et finit par l’arracher. Sans son consentement, selon le Parquet. En mai 2014, suite à de nouvelles douleurs, le même dentiste lui aurait extrait une autre dent. «Toujours sans mon aval», déplore la patiente, qui raconte s’être fait «visser», en juin, un implant et un autre pont par-dessus.

L’homme lui aurait enlevé un autre pont «car il suspectait une fêlure», avant de lui extraire deux dents qu’il remplace par des implants. Selon le Parquet, il a limé des dents pour y mettre des facettes. Un procédé esthétique auquel la patiente n’avait pas consenti, écrit le procureur.

Grave mal-être

Les traitements prodigués par le prévenu ont dégradé l’état de santé de L., estime le Ministère public, critiquant l’extraction de deux dents et la pose incorrecte de certains implants («Trop nombreux, trop rapprochés»). Enfin, le Parquet liste les atteintes à la santé de cette dame: déformation de la mâchoire avec perte osseuse, douleurs quotidiennes, grave mal-être, état dépressif, épuisement, douleurs de la tête aux oreilles en passant par le haut du dos.

Une seconde expertise, judiciaire cette fois-ci et requise par le procureur, relève des erreurs thérapeutiques et des traitements inadéquats. S’appuyant sur ce document, l’acte d’accusation, reprochant des violations des règles de l’art, considère que les prévenus ont eu un «comportement empreint de négligence et contraire aux devoirs qui leur incombaient causant ainsi des lésions corporelles irréversibles à L.».

En 2015, le dentiste genevois rejetait toute responsabilité, estimant notamment que les extractions des dents ont été faites avec le feu vert de la patiente. Son avocat contestait les faits tels que présentés par la plaignante ainsi que toute responsabilité. Le dentiste vaudois se disait très empathique par rapport aux souffrances de son ex-patiente. «Les interventions de ces praticiens ont détruit la vie de L.», déplorait alors Me Barth, invitant à tout faire pour que pareil cas ne se reproduise jamais.

Empathie exprimée

Présumés innocents, les dentistes sont aujourd’hui défendus par Mes Fanny Roulet-Tribolet et Alexandre Guyaz. «Mon client exprime une nouvelle fois toute son empathie pour les souffrances qu’endure son ancienne patiente, relève Me Guyaz. Il ne souhaite pas s’étendre pour l’instant sur le fond de l’affaire, en précisant toutefois que le récent acte d’accusation est inexact sur plusieurs points.»

Me Roulet-Tribolet affirme que son client «conteste les reproches élevés à son encontre mais ne souhaite pas entrer dans un débat par voie de presse et fera valoir sa position devant les autorités judiciaires». Négligences ou malchances en série? Le Tribunal de police tranchera cette année.