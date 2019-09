Deux communes veulent valoriser les invendus de leur cantine

En Suisse, plus de 2,6 millions de tonnes de denrées finissent chaque année à la poubelle. La moitié provient des ménages et des commerçants. Pour lutter contre ce gaspillage, la start-up danoise Too Good To Go (TGTG) a créé une application gratuite qui met en contact les clients avec les commerçants et leurs invendus qu’ils liquident à prix cassés. Si le consommateur sélectionne une enseigne, il ne peut pas, en revanche, choisir le contenu du panier de denrées.

Cette application a été lancée à Genève en 2017. Aujourd’hui, plus de 90 points de vente collaborent avec TGTG, indique Oriah Kaspi, responsable de la communication. Parmi ceux-ci, Migros, Manor, Globus et des boulangeries comme Wolfisberg. Depuis peu, la start-up compte un nouveau type de partenaires: les communes.

Le groupement intercommunal en faveur de la jeunesse de Dardagny et Russin s’est en effet associé à TGTG pour valoriser les invendus de la cantine scolaire qui accueille les élèves de La Plaine, de Russin et de Dardagny. Soit une centaine de couverts par jour. Les repas ne sont pas élaborés sur place mais livrés, en fonction du nombre d’élèves inscrits.

«Malgré cela, il y a des restes, de l’ordre d’une dizaine de repas par jour, rapporte Suzanne Serafini, adjointe à Russin. Suivant les menus, les enfants n’aiment pas tel ou tel aliment, ils mangent moins. Les animatrices et les bénévoles repartent avec des restes mais nous avons tout de même régulièrement des invendus.»

Alors Suzanne Serafini et sa collègue de Dardagny, l’adjointe Anne Zoller, respectivement vice-présidente et présidente du groupement intercommunal, ont pris contact avec Too Good To Go. Les repas invendus seront proposés au tarif de 4 fr. 90 . La start-up ponctionne 2 fr. 90 , le reste revient à la Commune.

«Cet argent servira à des projets écologiques ou éducatifs. Nous pourrions imaginer acheter des bouteilles réutilisables pour tous les élèves.» Les deux élues sont toutefois réalistes: au vu de la situation géographique des deux communes, l’offre ne va pas drainer les foules. «Nous allons mettre cela en place d’ici à la fin de septembre et nous verrons bien ce que ça donne.»

TGTG envisage de développer ce créneau. Un partenariat est déjà noué avec Nyon. La start-up prospecte également du côté des restaurants d’entreprises et des Hôpitaux universitaires de Genève avec ses denrées take-away.

En marge de l’action de TGTG, la récolte des invendus des grands distributeurs à Genève est assurée par la fondation Partage. Elle récupère la quasi-totalité des Migros, près de 60% des Coop et Manor, entre autres, et les redistribue à des personnes en situation de précarité. Partage ne peut pas reprendre les denrées des petits commerces et des chaînes de restauration rapide pour des raisons sanitaires (il est interdit de récolter des aliments non étiquetés et emballés) comme logistiques (une camionnette ne va pas traverser la ville pour trois viennoiseries).