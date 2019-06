Deux communes déclarent la guerre à une décharge

Cette fois-ci, la guerre est déclarée. C’est le couteau entre les dents que les habitants et les autorités de Collex-Bossy et de Bellevue ont accueilli, jeudi soir, des responsables du Canton et du consortium porteur d’un projet de décharge de type A, visant à stocker des déchets de chantier non pollués (lire encadré).

Jacques Martelain, directeur du GESDEC (Service cantonal de géologie, sols et déchets) et pour le consortium Matthieu Zahnd, du bureau Ecotec, étaient venus présenter, sur fond de power point, la future installation censée s’implanter à cheval sur les deux communes. Leurs explications se voulaient à la fois techniques et rassurantes. Elles n’ont pas atteint leur but, tant s’en faut. À l’heure des questions, le nombreux public – la salle communale de Collex était quasi comble – a laissé éclater sa colère et son incompréhension.

Les doutes des riverains

Invitées elles aussi à faire part de leurs remarques, des représentantes de l’Association pour la sauvegarde de Collex-Bossy et ses environs ont mis le feu aux poudres: «Nous ne sommes pas rassurées du tout, au contraire, a lancé Corinne Sery. Il s’agit d’un énorme chantier qui va générer de multiples nuisances.» Une valse de camions, notamment – on parle de 133 allers-retours par jour – est attendue, générant poussière et trafic.

Côté santé publique, sa collègue, la doctoresse Ulla Birk, a égrené les risques d’une telle infrastructure, en termes de bruit et d’émissions de particules fines.

Auparavant, le représentant du consortium avait pourtant lui aussi détaillé tous les efforts qui seront entrepris pour limiter ces nuisances: par exemple la construction d’une piste spéciale pour les camions afin qu’ils ne transitent pas par les routes de Collex et des Fayards, un dispositif de lavage des pneus afin de limiter les poussières, l’édification de remblais permettant de baisser les bruits de la décharge et ceux de l’autoroute toute proche… «Ce sera même mieux que ce que vous vivez aujourd’hui», a-t-il précisé. En vain.

La colère des maires

L’ire collésienne et belleviste a surtout atteint son paroxysme lorsque l’assemblée a découvert que le projet était beaucoup plus contraignant que prévu. Les maires des deux communes en personne, Ricardo Muñoz (Collex-Bossy) et Daniel Fabbi (Bellevue), sont montés au créneau.

«Sur la base du Plan directeur cantonal, les conseils municipaux de nos deux communes ont accepté à l’unanimité, au travers de résolutions votées en 2016, d’accueillir ces décharges. Mais nous les avions assorties de trois demandes fermes. D’abord, que l’exploitation ne dure pas plus de cinq ans; ensuite, que le stockage des matériaux n’excède pas 2 millions de m3 par an; enfin, que le projet de décharge de type D (ndlr: décharge bio-active pour entreposer les mâchefers) lui aussi prévu sur notre commune soit abandonné. Or, aujourd’hui, on nous parle d’une exploitation sur environ neuf ans et de 3,25 millions de m3 de matériaux stockés annuellement. Quant à la décharge de mâchefer, où en est-on? Que répond le GESDEC?»

Jacques Martelain a dû le concéder, «les deux projets de décharges ne sont pas liés. Et celle de type D ne peut être aménagée n’importe où, pour une question de géologie. Il faut un sous-sol imperméable, et on n’en trouve pas partout dans le canton. Nous avons sélectionné 14 sites, autant que pour les décharges de type A, et celui de Collex fait partie du trio de tête, c’est comme ça…»

Dans l’assemblée, Didier Philippe, un habitant de Collex, s’est étonné: «Votre présentation est en totale contradiction avec l’accord voté dans nos communes. Vous vous asseyez dessus?» Preuve que le sujet inquiète aussi les plus jeunes, deux adolescentes, Amandine et Améline, ont enchaîné: «Le projet initial devait durer cinq ans, là on parle de neuf ans. D’où viennent ces quatre ans de plus?» Elles n’obtiendront pas de réponse claire à leur question…

Ricardo Muñoz a alors prévenu: «Nos trois demandes ne sont pas respectées, donc nos résolutions votées en mars 2016 sont caduques. Nous allons devoir à nouveau nous concerter. Mais si vous tentez de passer en force, nous multiplierons les oppositions!» Son homologue belleviste a renchéri: «Ici, on a déjà toutes les nuisances, l’aéroport, l’autoroute… On fait des efforts monstrueux en acceptant un projet de décharge, mais il doit être conforme à ce qui a été décidé!»

«De qui se moque-t-on?»

Concernant l’augmentation des tonnages, Corinne Sery a encore fait remarquer: «Ce n’est pas à nos deux communes de supporter cette hausse, on a déjà fait l’effort de guerre. Avec de telles quantités, Collex et Bellevue supporteraient à elles seules la moitié du stockage de matériaux du canton. De qui se moque-t-on? Cette décharge doit être remise à taille humaine.»

Tout n’est pas encore joué. Le projet doit être affiné puis le plan de zone accepté, avant les demandes d’autorisation de construire et d’exploiter. La mise à l’enquête publique, elle, est prévue dans les semaines à venir. Ensuite, une synthèse du projet sera effectuée, avant que les communes ne préavisent. Plusieurs étapes du processus sont sujettes à des recours et des oppositions. Mais c’est le Canton qui aura le dernier mot…

La gestion des déchets, un casse-tête

Genève construit. Beaucoup. Des immeubles (on pense au quartier de l’Étang à Vernier, ou à l’écoquartier des Vergers à Meyrin), mais surtout des infrastructures routières et ferroviaires d’importance. On citera par exemple le chantier pharaonique du Léman Express, le tunnel de la route des Nations ou le nouveau dépôt des TPG, En Chardon, le long de la route de Meyrin. L’aménagement souterrain de la gare CFF de Cornavin, lui, se profile gentiment à l’horizon. Revers de la médaille, ces multiples réalisations génèrent d’énormes quantités de déchets, sous forme de matériaux d’excavation. Et le Canton ne sait plus où les mettre. Dans les gravières existantes? Elles arrivent à saturation.

Quelques chiffres donnés hier soir par le directeur du Gesdec, Jacques Martelain, inquiètent. Le canton produit environ 200'000 m3 de gravats chaque mois, ce qui représente par exemple la contenance de 135'000 camions ou encore de 80 piscines olympiques! Leur recyclage a certes été amélioré: il est passé de 11% en 2013 à 29% en 2017. Dans le même temps, le remblayage des gravières, lui, a drastiquement diminué, passant de 60% à 23%. Quant aux exportations de déchets en France voisine, elles ont doublé. En conséquence, «Genève ne maîtrise pas la gestion de ses déchets», a relevé Jacques Martelain. D’où le besoin urgent d’aménager de nouveaux lieux de stockage, les fameuses décharges de type A. X.L. (TDG)