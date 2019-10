Deux candidats UDC dans la course à l'Exécutif

L'UDC avait toujours dit vouloir attendre les élections fédérales avant de désigner ses candidats pour les élections municipales en Ville de Genève. Chaque chose en son temps. Mais ensuite, le parti n'a pas traîné. À peine avait-il célébré, dimanche, la reconduction au Conseil National d'Yves Nidegger et de Céline Amaudruz (également candidate pour le second tour du Conseil des Etats) que sa section municipale reportait immédiatement son attention sur la prochaine échéance.

Réunie lundi en assemblée générale extraordinaire, elle a désigné le député Christo Ivanov et le conseiller municipal Pascal Altenbach comme candidats pour l'élection au Conseil administratif, qui se tiendra ce printemps. «Le premier, ex-conseiller municipal, député et chef de groupe au Grand Conseil, patron d’une entreprise bien connue, représente l’économie genevoise», souligne le communiqué. Le second, qui travaille au sein du Service des pompes funèbres, cimetières et crématoire de la Ville, termine sa première législature au Municipal.

Le nom de l'ancien président du Conseil municipal Eric Bertinat a un temps circulé, mais force est de constater que ce dernier a finalement renoncé à briguer l'Exécutif. En revanche, il figure bien parmi les candidats au Municipal, une liste qui compte 27 noms. On y trouve notamment un certain nombre d'élus prêts à rempiler, à l'image de Pierre Scherb, Didier Lyon et Jean Zahno, ainsi que les anciens indépendants Vincent Schaller (ex-PLR) et Manuel Alonso Unica (ex-PS), qui ont rejoint le parti en mars.