Deux brasseurs masqués distribuent des fioles de précieux désinfectant

Lundi de Pâques sur la commune d’Avully, 1600 âmes recensées, aucune n’est à la messe. Le temple est fermé, on prie sur écran domestique. Zéro animation? Presque. Dans la partie basse du village, down town, du côté de Gennecy, deux individus portant le chapeau viennent d’installer, entre deux immeubles, leur table pliante, recouverte d’une nappe au drapé soigné, raccord avec les couvre-chefs. Ils n’ont pas des têtes de prêcheurs évangélistes.

L’espace, ouvert et généreux, a été choisi pour permettre la distanciation sociale en prévision du passage des habitants. La panoplie du service à table est celle, classique, du confiné qui se porte, précautionneusement, au contact de ses contemporains. Gants et masques, brouillant les âges – une vingtaine d’années, au jugé, sépare la paire identifiée – mais pas les sourires.

Dans les règles de l’art

Ces deux-là ne font pas peur. Leur vin de messe est aux goûts du jour: une solution hydroalcoolique réalisée dans les règle de l’art, sans lésiner sur l’eau oxygénée servant à tuer les germes, à interagir avec tous les contaminants qui cherchent l’embrouille pendant les 72 heures de décantation préparatoire. Où? Dans un jolie fiole à usage cosmétique, mise à disposition grâcieusement par une entreprise meyrinoise.

Les deux brasseurs indépendants d'Avully, Carlos Ochagavia et Stéphane Deléchat, ont laissé de côté levure et malt pour produire une solution hydroalcoolique, avant de revenir à des breuvages plus festifs. (Magali Girardin)

Ces contenants plastifiés vont par 100. Demain par 1000, si la chaîne de solidarité désintéressée rencontre de nouveaux fournisseurs. Un millier de fioles, c’est l’objectif que se sont fixés nos deux «servants», adeptes de la distribution de proximité. Toucher un maximum de personnes dans le village. Chacun sa fiole de chevet, du local garanti, livré sous son balcon et, demain, dans l’épicerie et la boulangerie communales.

Touche humaine

Les mots échangés ce lundi matin, entre 10h et 12h, donnent de la consistance à l’initiative liquide. «Est-ce que je peux en prendre une pour ma voisine? Elle a l’interdiction de sortir de chez elle», glisse une mère de famille aux cheveux pas encore gris. «Combien je vous dois?» lâche un homme bien dans son âge.

C’est gratuit, monsieur, regardez le petit écriteau posé sur la table qui l’annonce: «La brasserie Gotan remercie les Avuillottes pour leur soutien et leurs encouragements quotidiens», en leur offrant justement ce précieux désinfectant dans un récipient de poche.

Nos servants de messe sont ainsi des brasseurs d’aujourd’hui. Le cadet souligne l’humanité de ce moment partagé: «Certains avaient les larmes aux yeux. C’est touchant de voir cela: on sent que les gens ont besoin de mettre du positif dans leur existence, de créer des liens sociaux, même s’ils sont brefs et ponctuels, conditionnés par la crise sanitaire que nous traversons.»

Une centaine de fioles à usage cosmétique, offertes par une entreprise meyrinoise, ont été distribuées lundi aux habitants d'Avully. Objectif: en écouler mille dans les semaines qui viennent. (Magali Girardin)

Le cadet s’appelle Stéphane Deléchat, il est laborant en chimie, employé d’une boîte américaine qui, en temps normal, l’envoie aux quatre coins de l’Europe s’occuper de machines compliquées. Mais c’est à pied qu’il rejoint son laboratoire de campagne, à l’entrée d’Avully, où l’attend Carlos Ochagavia – l’aîné argentin, c’est lui – CEO & Beer Crafter, ancien responsable marketing dans l’industrie de la bière, entre l’Amérique latine et l’Amérique tout court.

Bières entièrement naturelles

Les voici associés depuis maintenant bientôt trois ans, à l’enseigne de Gotan, une microbrasserie artisanale en plein développement, quatre bières entièrement naturelles au catalogue, déclinées comme autant de noms de villes: la Buenos Aires, la London, la Miami et, bien sûr, la Geneva.

La place manque pour les décrire, l’heure n’est pas à la dégustation fine, aux notes d’agrumes, à cette écorce d’orange qui aide à mieux apprécier la fraîcheur de l’une avant de découvrir le caractère de l’autre, son amertume exigeante qui fait la différence (et l’orgueil de la maison).

«Breaking Bad»

L’heure est au maniement de la fiole Erlenmeyer, de la pipette Pasteur stérile et du cylindre gradué. Trois jours avant la distribution publique, on croise nos brasseurs aux affaires, le plan de travail tiré entre deux fermenteurs.

Carlos Ochagavia et Stéphane Deléchat se sont présentés masqués et gantés pour assurer leur distribution de fioles. (Magali Girardin)

L’ambiance est studieuse, le geste précis, le verbe rare («Go, slowly, Charlie…»). Le visiteur ignorant s’autorise une - pas deux - diversion comique: ce couple debout au milieu de son labo, aménagé dans un garage à voiture, entouré d’ustensiles de toutes sortes, à la brillance remarquable, évoque un court instant les deux comparses de «Breaking Bad», cette série américaine dans laquelle un professeur de chimie se lance dans la fabrication et la vente de méthamphétamine.

Tango argentin

La solution hydroalcoolique produite à des fins altruistes est, elle, totalement gratuite. La Gotan Company ne va pas s’enrichir sur le dos du coronavirus. Plutôt contribuer à son recul. Promesse d’un été moins confiné, où les tireuses sans Co2 reprendront du service, où les fûts recyclables se rempliront à nouveau en écoutant des airs de tango argentin. Musique d’avenir. Avant cela, lavez-vous les mains et restez à la maison. Comme nos deux brasseurs masqués au confinement rigoureux.