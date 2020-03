Il détrousse 24 retraités au bancomat

Un voleur marseillais écumait les bancomats de Suisse romande. De Plainpalais à Florissant. De Vésenaz à Plan-Les-Ouates. Quelques arrêts sur La Côte et le long de la Riviera vaudoise. Sans oublier un petit crochet par le Valais.

Lors de chacun de ces vols commis en 2012, 2013, 2018 et 2019, ce Français convoitait l’argent de personnes âgées. Un bon mot pour mettre en confiance sa proie, une dextérité de magicien et le voilà une minute plus tard les poches pleines, en route pour la Cité phocéenne: «Il n’a pas hésité à parcourir à chaque fois plus de 400 km pour commettre ces infractions, choisissant la Suisse du fait des limites de retraits plus hautes», relève aujourd’hui le Tribunal correctionnel.

Expulsé de Suisse

Jugé ce mois pour ses 24 forfaits qui lui ont rapporté 70'000 francs, ce multirécidiviste français de 37 ans vient d’être condamné à 4 ans de prison. Une fois qu’il aura purgé sa peine, il sera expulsé de Suisse pour une durée de 5 ans.

«Cette peine est excessive, réagit son avocat, Me Robert Assaël. Mon client a reconnu l’intégralité des faits, commis sans aucune violence: il a exprimé des regrets aux victimes, car il a pris totalement conscience de l’impact psychologique de ses actes sur celles-ci. Il a eu le temps de réfléchir pendant 10 mois à Champ-Dollon, confiné 23 h/24 en cellule, dans des conditions très difficiles dues à la surpopulation carcérale.» Le pénaliste annonce avoir formé un appel.

Il sort de prison et récidive

Relevant la lâcheté de l’accusé, son appât du gain, ses 14 condamnations, les juges notent que les peines de prison importantes subies en France ne l’ont pas dissuadé de recommencer: «Il a purgé près de cinq ans entre 2013 et 2018 alors que sa fille était à peine née, sans que cela ne l’empêche de récidiver à peine quinze jours après la fin de sa surveillance électronique de fin de peine en septembre 2018.»

Le tribunal retient que l’homme a une technique bien rodée. Exemple: «Après votre passage, l’appareil a continué à distribuer de l’argent», dit-il à sa victime. Le voleur lui propose alors de retourner au bancomat afin de vérifier que la somme a été véritablement débitée de son compte. Dans le feu de l’action, le malfrat obtient ainsi le sésame, soit le code de la carte bancaire. Il réussit ensuite à subtiliser cette dernière, avant de se servir au bancomat.

En audience, l’accusé, qui s’est adjoint l’aide d’un complice lors de certains vols, a présenté des excuses aux plaignants et a promis de les rembourser. Il affirme avoir joué son butin au casino, notamment à Annemasse, en raison de sa fièvre du jeu.

Or, selon le tribunal, il n’est pas établi qu’il ait souffert d’une véritable addiction du genre. Mais «l’on tiendra compte dans la fixation de la peine du fait qu’une partie au moins des actes ont pu être en lien avec la fréquentation du casino ou liés à une problématique du jeu.»

L’intégralité du produit des vols a été perdue au casino, assure Me Assaël: «Le tribunal a sous-estimé l’addiction au jeu de mon client, qui a déjà suivi des traitements pour la combattre. C’est comme une drogue. On ne s’en sort pas facilement. Il y a des rechutes.»

Et le pénaliste de conclure: «Même si ça n’allège pas la culpabilité de mon mandant, je relève que les lésés ont été, dans leur grande majorité, indemnisés par les banques. D’ailleurs, aucun n’était présent à l’audience de jugement.»