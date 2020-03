Un détenu décelé positif au coronavirus à Genève

Le coronavirus fait son entrée en prison. Selon nos renseignements, un détenu a été testé positif. Il se trouve actuellement en isolement médical dans une zone spécifique à Champ-Dollon.

Une information que nous confirme Laurent Paoliello, porte-parole du Département de la sécurité, de l’emploi et de la santé (DSES): «La semaine dernière, nous avons eu des doutes sur l’état de santé de cet homme et de quatre autres personnes qui étaient, comme lui, en détention administrative à Frambois et devaient être expulsées.»

Cet homme a été testé positif vendredi et un second, testé dimanche, est en attente du résultat: «Le premier a été mis en isolement à Champ-Dollon. Le second est en confinement également dans ce dernier établissement. Les trois autres hommes, qui ne présentent pas de symptômes, se trouvent aussi dans une zone isolée à Champ-Dollon. Aucun d’entre eux n’est en contact avec des détenus de l’établissement de Puplinge.»

À ce stade, Favra et Frambois, des établissements destinés à la détention administrative, ont donc été fermés, confirme le DSES. «Un gardien de Frambois a été testé positif, poursuit Laurent Paoliello. Tout comme trois membres du personnel médical de Curabilis ainsi qu’un agent du Service d’applications des peines et des mesures (SAPEM).»

