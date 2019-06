Des truitelles pour repeupler l’Allondon

C’est un véritable travail de Sisyphe. Chaque année à la même saison, des collaborateurs de l’État, assistés par des pêcheurs amateurs, lâchent des dizaines de milliers de truitelles dans l’Allondon et d’autres cours d’eau, afin de les repeupler. Mais l’immense majorité de ces alevins n’atteindra jamais l’âge adulte, décimée par les prédateurs, quand ce n’est pas par la maladie, la pollution ou la sécheresse. Du coup, il faut sans cesse remettre l’ouvrage sur le métier.

Environ 20 000 poissons juvéniles ont été libérés ces temps-ci dans l’Aire, la Seymaz, la Laire, la Drize et son affluent, le ruisseau des Marais. Mais les efforts se concentrent sur l’Allondon et deux de ses affluents, le Roulave et le nant de Pralie. Plus de 24 000 truitelles y ont été relâchées il y a deux semaines. Le cours d’eau fait particulièrement souci, car il est touché par des problèmes chroniques qui affectent sa population piscicole (lire encadré).

Des alevins venus de Thonon

Les pieds dans le lit du Roulave, protégés par de longues cuissardes, Jean-Louis Delabays, technicien pêche à l’Office cantonal de l’eau (OCEau), plonge son «filochon» (petite épuisette) dans une boille en plastique remplie d’eau. Celui-ci en ressort plein d’une masse grouillante de petits alevins d’un ou deux centimètres de long. Les poissons sont rapidement mis à l’eau, où on les perd très vite de vue. «À chaque filochée, on en relâche une centaine. Pour éviter qu’ils ne soient immédiatement mangés par des gros poissons, on les met à des endroits où il y a peu de profondeur et où ils peuvent se cacher sous des cailloux.»

Les truitelles vont rester en groupe quelque temps, avant de s’éparpiller. Elles proviennent d’une pisciculture de Thonon-les-Bains, en Haute-Savoie, puisqu’il n’en existe pas dans le canton de Genève. «À l’avenir, nous aimerions faire de la reproduction avec des truites fario de souche genevoise, pour aleviner avec des poissons les mieux adaptés aux conditions des cours d’eau locaux», explique Dimitri Jaquet, responsable de la pêche à l’OCEau.

Seuls 1 à 2% de ces alevins arriveront à l’âge de la reproduction. «C’est le taux de survie dans la nature», précise le spécialiste. La plupart seront dévorés par des prédateurs tels que les oiseaux piscivores, les autres poissons ou même les larves de libellule, aux puissantes mandibules. Ceux qui arriveront à passer entre les gouttes, si l’on peut dire, ne seront pas sauvés pour autant. Ils risquent de contracter la maladie rénale proliférative (MRP), qui sévit dans l’Allondon depuis plusieurs années en période d’étiage et peut tuer les jeunes truites avant qu’elles n’aient pu se reproduire.

Multiples embûches

Ces poissons devront aussi essayer de survivre dans un cours d’eau qui se retrouve pratiquement à sec chaque été, en partie à cause des canicules, en partie en raison des prélèvements d’eau en amont, du côté français de la frontière. Il arrive même qu’on doive procéder à des captures de poissons pour les sauver d’une mort certaine.

Tout cela, c’est sans compter les épisodes de pollution dus aux pratiques agricoles, aux rejets de stations d’épuration, au CERN ou à des particuliers. «Quand on fait tout ce travail pour rempoissonner l’Allondon et qu’il y a quelqu’un qui tue des centaines de poissons en vidant sa piscine dans les eaux de ruissellement, c’est un peu démoralisant», confie Dimitri Jaquet.

Cela n’empêche toutefois pas les passionnés de revenir chaque année pour ces opérations d’alevinage. «Au printemps, on relâche des poissons et en été, on vient en prendre pour les sauver de la sécheresse, constate Chantal Delesderrier, la secrétaire de l’Amicale de pêche de la Touvière. Mais si on ne faisait pas cela, il n’y aurait aucune chance que la situation s’améliore un jour.»

Le directeur du Service du lac, de la renaturation des cours d’eau et de la pêche, Alexandre Wisard, refuse de baisser les bras. «Je veux qu’il y ait des poissons dans cette rivière. Si on ne faisait pas de repeuplement, ça deviendrait très difficile pour les populations de truites et d’ombres. Mais cela ne résout hélas pas le problème de fond, qui est la faible quantité d’eau en été et sa qualité.» (TDG)