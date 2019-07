Des témoins recherchés suite à deux incendies

La police genevoise est à la recherche d'éventuels témoins de deux graves incendies survenus ces dernières semaines en ville de Genève. Le premier date de juin. Samedi 29 vers 14h30, un feu s'est déclaré dans un food truck situé au Jardin anglais, au cœur du Geneva Street Food Festival, suite à l'explosion d'une bouteille de gaz. Deux employées ont été blessées, dont l'une grièvement. Le camion s'est entièrement embrasé. Pour déterminer précisément ce qui s'est passé, la police demande aux nombreux témoins présents sur place de la contacter.

Le second sinistre s'est déclaré le dimanche 7 juillet vers 1h40 du matin, au rez-de-chaussée du 18 de la rue des Délices. Le feu a pris sur un tas d'encombrants. Les locataires ont été évacués et personne n'a été blessé. Toutefois, «bien que douteuses, les causes de ce sinistre restent à élucider», note la police dans son communiqué. Celle-ci est à la recherche, ici aussi, de témoignages ou de vidéos.

Pour ces deux faits divers, les témoins peuvent prendre contact avec la Brigade des vols et incendies (BVI), en composant le 022 427 72 60.