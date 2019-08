Des Sud-Coréens sur les traces de Calvin

Il faisait si chaud ce jour-là qu’il fallut un temps aux voyageurs pour souffler, transpirer, puis s’éventer dans l’espoir de retrouver un peu de fraîcheur avant la visite. «Cette température, c’est normal?» Dimanche, 14 heures: le soleil cogne dur, le Musée international de la Réforme fait le plein. Comme chaque été depuis plus de trente ans, Gerard, théologien, et son épouse, Laurel Damsteegt, du Tennessee, guident une cinquantaine de visiteurs sur les traces de Calvin.

«Vous les reconnaîtrez, ils ont tous un foulard bleu autour du cou, et mon mari porte un drapeau vert.» L’e-mail de Laura augurait du meilleur. On découvrait alors combien les Damsteegt connaissaient la cité. Celle de la Réforme en tout cas. «Il nous arrive de faire plusieurs fois le voyage dans la saison, toujours avec des groupes.» Ceux-là viennent des États-Unis, ces autres du Canada. À leurs côtés enfin, plus discrets, moins nombreux, voilà également des ressortissants de la Corée du Sud. Tous passionnés par le grand tour d’Europe qui les mène aujourd’hui à cette étape au bout du lac. Tous membres de l’Église adventiste du septième jour. Pour eux, ce voyage a valeur de pèlerinage.

On commence par l’Italie, on traverse la France, via la Suisse, puis l’Allemagne enfin. Les étapes clés sont immuables: les églises des premiers chrétiens, le Moyen Âge et la Réforme. Calvin et sa bande en gros plan sur Genève. Pour y voir quoi? Là où habitait Calvin, sa tombe également, le mur des Réformateurs encore. Et puis la cathédrale Saint-Pierre, son site archéologique. Enfin, l’International Museum of the Reformation.

Des drames et de l’humour

L’exposition temporaire s’intitule «Visages de Théodore de Bèze». On y découvre ici des peintures, plus loin des manuscrits. Puis encore des bibles. Celle-ci, de 1535, constitue la première traduction en français depuis l’hébreu et le grec. Cette autre, en anglais, date de 1562: la Geneva Bible, la préférée des puritains, a voyagé sur le Mayflower avec les «Pères pèlerins», parmi les premiers colons à débarquer outre-Atlantique. L’histoire fait son poids, que vient pimenter une tout autre littérature: ici, on peut lire quelques extraits des poèmes érotiques de De Bèze: «Cette poitrine de neige et ce sein éblouissant…» En face, des caricatures font état des querelles entre luthériens et calvinistes.

«Tout cela fait partie d’un patrimoine commun aux réformés du monde entier», relève Hanna Woodhead, collaboratrice scientifique du Musée international de la Réforme. Elle est théologienne, spécialisée en éthique. Les Sud-Coréens l’auront pour guide. Compagnie attentive, qui écoute en hochant doucement du chef la traduction en coréen des explications en anglais. Cet intermédiaire, Kwon JohngHaeng, est lui-même pasteur. Comme son père, qui suit à distance. Voici une lettre de l’amiral Coligny, demandant de Paris des nouvelles de son épouse, enceinte. La guide indique la date: peu de temps avant l’assassinat de l’amiral durant le massacre de la Saint-Barthélemy. C’est un drame. C’est historique. On se tait, on avance. Du plus grave, la visite cabote vers le plus léger. On sourit, on rit même devant ces croquis réalisés par un étudiant en théologie, qui eut Calvin comme professeur… On en profite pour interroger deux dames. Elles sourient: si aujourd’hui elles découvrent la «Rome protestante», il y a quelques jours elles se trouvaient à deux pas du Vatican. Chez les papistes! Y sont-elles allées? «Oui!» Pour voir la fresque de Michel-Ange? «Oui!» C’était beau, il va sans dire.

De l’autre côté du globe

À présent, la troupe descend prendre le frais dans les sous-sols du musée, non sans relever, parmi d’autres photographies retraçant l’histoire du XXe siècle, la présence d’une théologienne sud-coréenne. On ne saura jamais quelle fierté ce dernier point procure à ces visiteurs venus d’aussi loin. Le pasteur sud-coréen soigne sa tempérance: l’humour, les caricatures, il a aimé, ravi du reste de constater que l’exposition débordait largement des XVIe et XVIIe siècles pour évoquer le temps présent. Quid alors des problématiques actuelles liées à la religion réformée? «L’Europe n’est pas les États-Unis», répond le jeune homme. Et la Corée du Sud, alors? «La Réforme y a un autre parfum encore…»