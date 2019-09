Des seringues dans le hall d’un immeuble aux Pâquis

Brigitte* est exaspérée. Depuis plusieurs mois, des toxicomanes viennent se piquer à l’intérieur de l’immeuble dans lequel elle réside, situé au 15, rue des Pâquis, à quelques pas de la place de la Navigation. Lorsqu’elle sort de son appartement, le matin, pour se rendre au travail, elle retrouve régulièrement des seringues abandonnées dans le hall d’entrée.

«Hier encore (ndlr: la semaine dernière), j’ai trouvé trois seringues, une dans mes escaliers et deux vers la poubelle», se désole Brigitte. Cette situation agace de nombreux autres locataires. Géraldine* raconte ainsi croiser régulièrement des héroïnomanes en descendant les escaliers. «L’interaction avec eux n’est pas violente, mais l’énergie est devenue mauvaise au sein de l’immeuble. Il y a souvent une odeur d’urine entre les étages et des déchets traînent partout», relate Géraldine. Brigitte ajoute: «Beaucoup de toxicomanes viennent faire du crack. Ils laissent des cuillères, des bouteilles en plastique et de l’aluminium.»

Code d’accès changé

Il semblerait que les toxicomanes parviennent à entrer dans l’immeuble car la porte d’entrée principale est endommagée. Ces derniers mois, plusieurs locataires ont écrit ou appelé la régie afin de lui faire part du problème. Il y a trois semaines, Naef, qui gère le locatif en question, est intervenue et a changé le code d’accès de la porte.

Mais cela n’a pas réglé le problème pour autant. «Comme la porte est cassée, il suffit de pousser fort pour l’ouvrir», dit Brigitte. Et les toxicomanes ont continué à squatter le hall d’entrée. «Je trouve ça scandaleux, peste Brigitte. On a des familles avec des enfants qui vivent ici.»

Situation urgente

Contactée, la régie explique n’avoir pas compris que la porte d’entrée était endommagée. «On n’était pas au courant que la porte était cassée», déclare Léontine Lefèvre. Cette assistante technique chez Naef indique que la porte va être réparée promptement. «On a signé, la semaine dernière, un bon de travail pour une entreprise qui va s’occuper des travaux, en lui indiquant que c’était urgent», poursuit-elle. Géraldine regrette que la régie n’ait pas saisi tout de suite «l’ampleur du problème».

Outre l’immeuble de la rue des Pâquis, Naef gère un autre locatif sur la rue de Lausanne. Ses habitants ont été, eux aussi, confrontés à une situation similaire récemment. Mais cette fois, changer le code d’accès a permis de résoudre le problème. Et Léontine Lefèvre de rappeler: «Il faut absolument éviter que les codes d’accès soient transmis à des tiers.»

* Prénoms d’emprunt