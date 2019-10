Des salariés rachètent leur entreprise

C’est une nouvelle pas si courante alors que les activités économiques ont tendance à se concentrer dans les mains de groupes de plus en plus boulimiques. L’entreprise de travaux publics Scrasa S.A., dont le siège est à Satigny, va être rachetée par certains de ses salariés. Ce sont deux membres actuels de la direction et quatre chefs de secteur qui en seront dorénavant les seuls actionnaires.

Plusieurs groupes importants, notamment français, s’étaient intéressés à reprendre cette entreprise active sur les chantiers du CEVA et de la plage des Eaux-Vives, entre autres. Mais ses actuels dirigeants ont préféré la remettre à leurs collaborateurs, bien qu’ils prennent ainsi un certain risque financier. En effet, la cession de Scrasa se fera par le biais d’un «crédit vendeur», c’est-à-dire que les vendeurs ne commenceront à être payés que dans sept ans. Mais la confiance est totale entre les anciens et les nouveaux patrons, les premiers gardant tout de même un pied dans le conseil d’administration. «C’est un plaisir de voir le dynamisme de ces jeunes qui ont envie de continuer sur la ligne suivie par Scrasa depuis des années, confie Daniel Bel, membre de la direction, qui prend sa retraite. Ils peuvent compter sur une formidable équipe de maçons, d’ouvriers et de contremaîtres.» Travaillant chez Scrasa depuis quarante-cinq ans, où il a gravi les échelons un à un, Daniel Bel avait déjà, en 2007, racheté lui-même l’entreprise à un grand groupe, avec d’autres cadres et des investisseurs extérieurs.

Sébastien Revaux, l’un des repreneurs et membre de la direction actuelle, avoue avoir été étonné quand on leur a proposé de racheter l’entreprise. «Mais j’ai aussi eu un sentiment de fierté et l’envie de continuer l’aventure sans appartenir à un grand groupe.» Vendeurs et acheteurs sont confiants quant à l’avenir de Scrasa, qui, en douze ans, est passée de 140 à 280 collaborateurs.