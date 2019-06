«Des revendications qui s’appliquent à nous toutes»

Maire de Genève, en charge du Département municipal des finances et du logement, la socialiste Sandrine Salerno défend «une société où chacune, chacun, a une place qui lui garantit des droits et des obligations similaires».

Allez-vous participer à la grève des femmes?



Oui, parce que les revendications qui sont celles de cette journée s’appliquent vraiment à toutes les femmes. Elles ont un caractère universel. Je me sens ainsi concernée en tant que femme et mère de deux filles. Et puis, en tant que responsable politique, cette grève s’inscrit dans le droit fil de ce que je défends depuis les débuts de mon engagement.

Que représente l’égalité pour vous?



C’est une société où chacune, chacun, a une place qui lui garantit des droits et des obligations similaires, une société qui progressivement se débarrasse des stéréotypes qui nous enferment dans un carcan.

Avez-vous subi des discriminations dans votre parcours en raison de votre statut de femme?



Oui, quand on est une femme et que l’on commence sa vie professionnelle très tôt, on se rend compte qu’une femme devra faire preuve d’un engagement total envers son employeur. Le niveau d’exigences personnelles et professionnelles qui est demandé à une femme est en général supérieur à celui que l’on exige d’un homme. Il faut vraiment faire ses preuves sans relâche, montrer qu’on est au top niveau pour être jugée crédible. Une crédibilité souvent accordée de facto aux hommes. En ce qui me concerne plus particulièrement, la politique reste un bastion masculin. Je suis bien placée pour le relever, n’étant que la 4e femme à avoir été élue à l’Exécutif genevois… et encore plus alors que je dirige le Département des finances, là encore un fief d’hommes. Un challenge constant si l’on veut être considérée à la hauteur de la tâche. On pardonne plus à un homme dans un poste à responsabilités. Les jugements sont beaucoup plus rapides, durs et catégoriques envers les femmes. Il ne suffit pas d’être bonne; il faut plus que cela.

