Des lits de camps et un accueil à l’année pour les sans-abri

Trente lits de camp dans le temple de la Fusterie, autant au temple de Châtelaine. À la rue Verdaine, au poste de l’Armée du Salut, quinze lits sont mis à disposition des femmes; le Quai 9 en comptera autant (ouverture début septembre) réservés aux consommateurs de drogues.

Les lieux pourraient changer ces prochains mois, mais ces 90 lits à disposition de 21 h à 7 h 30 répondent à une urgence. Genève compte entre 400 et 1000 sans-abri mais aucun dispositif global et coordonné lorsque les abris de protection civile ferment à chaque fin d’hiver. «On ne peut pas avoir une politique du thermomètre», s’insurge Alain Bolle, directeur du Centre social protestant et président du collectif tout juste formé par huit associations, parmi lesquelles le CARÉ, l’Armée du Salut et le Bateau Genève.

En avril, ces mêmes associations avaient symboliquement installé 400 tentes sur la plaine de Plainpalais pour sensibiliser les pouvoir publics au manque cruel de places. La réponse ne s’est pas fait attendre. Le mois suivant, le Conseil municipal de la Ville de Genève allouait un financement de 1,8 million permettant aux associations de mettre cette solution nocturne en place. Il n’empêche, la question du financement n’est pas réglée à ce jour. «Il manque 600 000 francs. Nous avons approché l’État et les communes. La ville de Genève ne peut pas être la seule à financer ce type de dispositif», pointe Alain Bolle.

La problématique est loin d’être cantonnée à la commune de l’hypercentre. «Une bonne partie des sans-abri vivent à l’aéroport et dans les environs, fait remarquer Marco Salmaso, codirecteur du dispositif. Il faut une réponse coordonnée à une problématique récurrente, de plus en plus complexe et qui n’est pas près de s’arrêter…»

En attendant la réponse des pouvoirs publics, les associations ont fabriqué cette solution de «sleep-in» en surface où quiconque peut passer une nuit à l’abri sans avoir à s’inscrire ou à décliner son identité. Sur place, des travailleurs sociaux sont présents.

L’Église protestante joue un rôle prépondérant en laissant les clés de ses certains de ses temples. Parmi ceux-ci, le très exposé temple de la Fusterie, également lieu d’expositions culturelles. «Le soir, l’espace central est dégagé, les bancs sont rangés et les lits de camp sont montés. Le matin, tout est remis en place, résume Valérie Chausse, codirectrice de l’Église protestante de Genève. Tendre la main aux démunis est une évidence».

Avec ces «sleep-in», Genève compte désormais 90 lits supplémentaires. Une halte de nuit complétera le dispositif à partir du mois de septembre (dans un lieu à définir). Là, il s’agira pour les professionnels de l’action sociale d’accueillir, d’écouter et d’offrir un moment de répit à la nuit tombée jusqu’au petit matin.

À ceux qui douteraient de l’utilité d’un tel dispositif, les responsables du collectif peuvent déjà présenter des chiffres de fréquentation. Depuis trois jours, les trente lits de camp du temple de la Fusterie ont tous trouvé preneur.