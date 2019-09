Des jeunes vont venir parler tolérance religieuse avec les Romands

Pour inviter les populations à déconstruire préjugés et stéréotypes sur les religions, des jeunes vont effectuer un tour en Suisse romande du 15 au 20 septembre. Ces jeunes effectueront une déambulation à Genève sur le thème de l'architecture religieuse, le 20 septembre. Vers 17h, vous pourrez les rencontrer sur le site de L'Église orthodoxe russe, Rue Rodolphe-Toepffer. La veille, ils passeront à Lausanne au centre culturel musulman après avoir visité le Centre bouddhiste tibétain «Gendun Drupa» de Martigny et la synagogue de La Chaux-de-Fonds en début de semaine.

Ces guides discuteront au hasard des rencontres sur le thème de la diversité religieuse en Suisse, et de thématiques de société telles que la migration, la laïcité ou encore le genre. Formés à la communication interculturelle par « Dialogue en route », certains de ces jeunes sont actifs dans leur communauté religieuse, d’autres s’investissent dans le domaine de la migration, les derniers animent des activités pour la jeunesse. Tous ont en commun un intérêt marqué pour les questions culturelles et religieuses et souhaitent s’engager pour le vivre ensemble.

Grâce à l’implication de ces jeunes, « Dialogue en route » s’ouvre officiellement au public à Fribourg le 15 septembre avec des visites du temple réformé et de la cathédrale Saint-Nicolas. Ce projet émane de la Communauté de travail interreligieuse en Suisse Iras Cotis, qui a pour but de promouvoir les échanges, le dialogue et la coopération entre des personnes d'origines religieuses et culturelles différentes, de réduire les préjugés et les craintes, et de contribuer ainsi à la cohésion sociale en Suisse. Il est parrainé par la Commission suisse pour l'Unesco et fait partie des projets de la Conférence tripartite sur les agglomérations pour le dialogue sur l’intégration.

Les horaires et les adresses précises sont disponibles sur le site internet du projet : enroute.ch/fr/media/kampagne/.