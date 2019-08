Des explosifs retrouvés au milieu de déchets

Le directeur du Centre de traitement des déchets spéciaux (CTDS), à Aire-la-Ville, l'a échappé belle, selon nos informations. En ouvrant par hasard un bidon contenant des produits chimiques provenant d'entreprises, il est tombé sur de l'acide picrique, un explosif plus puissant que le TNT, qui réagit aux chocs comme la nitroglycérine.

"J'ai vu le logo orange qui signale des explosifs et j'ai tout de suite alerté le Service d'incendie et de secours (SIS), qui est venu avec une unité de déminage et la police", confie François Viret, le directeur du CTDS. Le périmètre a du être bouclé pour permettre, avec toutes les précautions requises, le transport de l'acide picrique dans un container spécial jusqu'à une zone à l'écart où ils l'ont fait exploser.

"Ce genre de produit n'aurait pas dû se retrouver dans les déchets que nous recevons, car nous n'avons pas l'autorisation pour le traiter, explique François Viret. Il aurait pu nous exploser à la tête. Même son transport aurait dû se faire dans des conditions spéciales." Sous sa forme cristallisées, comme il a été trouvé hier, l'acide picrique peut exploser s'il subit des chocs. Et d'après nos informations, il y en avait entre deux et trois kilos. Selon François Viret, la police a ouvert une enquête.

Développement suit.