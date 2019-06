Des enfants s'autohypnosent contre la douleur et la peur

On a tous des super-pouvoirs, dont on ne soupçonne pas l’existence et qu’on laisse en état d’hibernation. Un outil permet pourtant de les activer: l’hypnose. Cette technique permet d’apprendre à utiliser ses ressources pour focaliser son attention sur des images et sensations agréables et atténuer ainsi le volume d’une souffrance ou d’une peur et de limiter le recours aux médicaments. Depuis un an, des enfants soignés aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) en bénéficient et apprennent à la pratiquer. Quatre d’entre eux ont accepté de témoigner (lire ci-dessous).

L’hypnose était utilisée depuis les années 80 aux HUG de manière limitée, avant d’entrer par la grande porte en 2017. L’Hôpital lance un programme sur deux axes: optimiser la communication thérapeutique – manière de dialoguer avec le patient pour avoir un impact positif sur le vécu et le soin – et former les soignants à l’hypnose afin d’améliorer le bien-être des patients. Un projet porté par la Dre Adriana Wolff, médecin adjointe dans le Service d’anesthésiologie, et la pédiatre et vaccinologue Claire-Anne Siegrist.

Les soins invasifs facilités

Un an plus tard, l’hypnose est offerte aussi aux jeunes patients, grâce à un soutien de la fondation Children Action. Pour diminuer leurs angoisses, faciliter des soins comme des prises de sang, la pose de perfusion ou d’un plâtre, entre autres. Quelque 314 collaborateurs de l’Hôpital des enfants ont déjà été formés à la communication thérapeutique et 58 à l’hypnose clinique, des infirmières comme des médecins et des physiothérapeutes. Le programme porte ses fruits: les HUG indiquent qu’avant l’introduction du programme, un tiers de certains examens invasifs, tels que la pose d’une sonde nasogastrique, se soldaient par un échec. «Aujourd’hui, la majorité peut être menée à bien.» En 2021, les 600 soignants de pédiatrie auront été formés à la communication thérapeutique et 70 à l’hypnose.

À cela s’ajoute l’ouverture, en novembre 2018, d’une consultation dédiée à l’hypnose clinique pédiatrique: enfants et adolescents soignés aux HUG peuvent bénéficier d’hypnose pour des problèmes plus complexes, comme des douleurs chroniques, et apprendre l’autohypnose. Au total, «entre 50 et 100 jeunes patients bénéficient chaque mois d’une prise en charge incluant l’hypnose, en consultation, aux Urgences ou durant l’hospitalisation», rapporte Claire-Anne Siegrist, qui partage la consultation ambulatoire avec la pédiatre Stéphanie Gollut-Tanner.

Comment ça marche? Les deux spécialistes précisent que l’hypnose clinique n’a rien à voir avec l’hypnose de spectacle, directive et manipulatrice. Cet outil thérapeutique permet de plonger dans un état de conscience modifié, une transe similaire à une rêverie profonde, tout en restant conscient. «Nous révélons au patient comment activer ses ressources qui vont lui permettre de modifier ses perceptions afin de traverser des peurs, des douleurs», résume Claire-Anne Siegrist. Derrière ces «super-pouvoirs», un mécanisme de sélection des informations par le cerveau. L’organe ne peut gérer qu’un certain nombre d’informations en même temps. Ainsi, s’il est saturé d’images, de sons, de sensations confortables, celles-ci vont prendre le pas sur les informations négatives ressenties ou interprétées. «Ces dernières deviennent alors un bruit de fond», image la professeure.

Canal, transe et «safe place»

Si le patient adulte aura plutôt tendance à vivre une transe calme, avec les yeux clos, l’enfant, lui, est plus actif. «Il peut bouger, interagir, dessiner, tout en étant absorbé dans son monde imaginaire.» Stéphanie Gollut-Tanner détaille le modus operandi. «D’abord, on détermine l’objectif, si on va travailler sur des angoisses, sur des douleurs. Ensuite, on cible un canal sensoriel: visuel, auditif, kinesthésique (par le toucher) et on choisit une induction qui va amener à la transe. Ça peut être caresser une couverture douce, imaginer s’envoler avec des ballons, se concentrer sur sa respiration.» Puis l’enfant est guidé vers une zone de confort où il se sent en sécurité. «À partir de là, on peut l’emmener ailleurs et commencer à traiter des angoisses ou des peurs. En les enfermant dans un ballon dans lequel on shoote, en diminuant virtuellement le curseur d’une douleur, en utilisant un gant magique qui apaise ( lire ci-dessous ). Enfin, on le fait ressortir de cet état de conscience modifié.»

Au bout de deux à trois séances, le patient peut apprendre à s’autohypnotiser et être capable de retourner dans sa zone de confort et réactiver seul les outils de gestion de la douleur ou de l’anxiété. Et renforcer son estime de soi.

(TDG)