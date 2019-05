Des employés de Dnata dénoncent leurs conditions de travail

Marc* et David* sont venus témoigner ce mercredi matin devant la presse, sous des prénoms d'emprunt. L'objectif, éviter les représailles de leur patron. Les deux collaborateurs de Dnata, entreprise de handling présente à l'aéroport de Genève, sont venus dénoncer leurs conditions de travail, soutenus par le syndicat UNIA.

Le duo, qui travaille au tri bagage et au chargement des avions sur la piste, a passé en revue les problèmes vécus au quotidien: des contrats précaires, sans un minimum d'heures garanties (et donc un salaire fluctuant), un sous-effectif régulier. Mais aussi un matériel «inadapté». «Tous les bagages doivent être manipulés à la main, explique Yves Mugny, secrétaire syndical. Un travailleur est ainsi amené à porter 14 tonnes par jour!»

Selon les employés, les chariots à bagages connaissent des problèmes de freinage, certains tapis ne sont plus équipés de ceinture de sécurité alors que plusieurs plateformes n'ont pas de dispositif de freins non plus. «Une fois, le souffle d'un avion a déplacé une série de chariots!» Ils dénoncent également la vétusté du local de pause et la «multiplication des accidents et problèmes physiques».

Une plainte a été déposée à l'OCIRT en janvier. «La situation n'est pas nouvelle mais s'est empirée ces dernières années», affirme Yves Mugny, qui demande l'ouverture de négociations pour des conditions cadres à l'aéroport et l'établissement d'une convention collective de travail pour tous les employés de l'assistance au sol actives sur la plateforme, inexistante actuellement. Une réunion est prévue entre le syndicat et la direction de l'aéroport le 4 juin.

Pour l'heure, Dnata n'a pas répondu à nos sollicitations.

(TDG)